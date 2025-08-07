MHP açılım turnesine çıkıyor! Türkiye’yi 9 parçaya böldü…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla başlayan açılım tiyatrosunda örgütün fesih kararı ve teröristlerin silahları yakması perdesiyle devam ediyor. Bahçeli’nin başlattığı süreç Meclis ayağını gerçekleştirirken MHP’nin ilk başta 7 bölge olarak açıkladığı açılım turnesinde 2 bölgenin de eklenmesi gündem oldu. Hatta 21 Haziran'da MHP'nin resmi internet sitesinde, "Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığı" imzasıyla yayımlanan metinde "9 bölge" tanımı dikkat çekti.

Açıklamada “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” düzenleneceği belirtildi. Ankara’da hatta çoğu noktada afişler asıldı.

AFİŞLER GÜNDEM OLDU

Afişte, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla beraber MHP'nin logosu ile "9 bölge 81 ilde", 'Terörsüz Türkiye' için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları ifadeleri kullanıldı. Zafer Partisi’nden bu paylaşıma ilişkin 9 bölgeli harita ile yanıt geldi. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi bulunurken, afişte yer alan "9 bölge" ifadesi sosyal medyada tartışılan konusu oldu.

12 SENE ÖNCE DE AYNISINI SÖYLEMİŞ

Yaptığı matematik hesapları ile tanınan Devlet Bahçeli, 2013 yılında 'Milli Değerleri Koru ve Yaşat' sloganıyla başlattığı açık hava miting serisinin 4''üncüsünü Erzurum''da gerçekleştirmiş ve burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin 9 bölgesinde Milli Değerleri Koru ve Yaşat' adı altında düzenlediğimiz açık hava toplantısını yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ HESABININ SIRRI ORTAYA ÇIKTI: 9 IŞIK

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise “9” rakamının sırrını açıkladı. Büyükataman, “Türk Hakanlarının Hâkimiyet alameti davul ve tuğlar 9 tanedir. Ergenekon ve Manas Destanlarında da “dokuz” sayısına birçok yerde rastlamak mümkündür. Kurucu Genel Başkanımız, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ortaya koyduğu milli doktrinimiz 9 ışık, ana ilkelerimizi ortaya koymuştur. Devlet Bahçeli, 9 ışığın aydınlattığı yolda ilkelerimizi korumakta ve milli değerlerimizi yaşatmak için tüm varlığı ile mücadele vermektedir” dedi.

İLK TURNE ERZURUM'DA

9 Ağustos 2025 Cumartesi günü ilk açılım turnesi Erzurum ev sahipliğinde; Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli'de gerçekleşecek.

MHP’den 81 ilde ‘Öcalan’ mesaisi