MHP adres şaşırdı! HÜDA PAR yerine CHP'ye yüklendi

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili ifadeleri tepki çekmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye "Sen bu HÜDA-PAR’a ne diyorsun Devlet Bey'' diye soran CHP lideri Özel'e yanıtı MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın verdi.

Yalçın, "İlk 4 madde konusunda taviz de hesap da vermeyiz" sözlerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hiç kimsenin, hiçbir kurumun MHP'yi Anayasa'nın ilk dört maddesi konusunda denetleyemeyeceğini, sorgulayamayacağını ve tartamayacağını söyledi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'yi eleştirerek, "çarpıtma ve saptırma" yapmakla suçladığı görüldü.

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Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şunları söyledi:

"BU KONUDA ASLA TAVİZ DE HESAP DA VERMEYİZ"

"Hiç kimse, hiçbir kurum MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemez, sorgulayamaz, tartamaz. MHP, yıllardan beri Anayasa'nın malum 4 maddesi konusundaki titizliğini bütün kararlılığıyla göstermiştir. Bu konuda asla taviz de hesap da vermeyiz"

AYLAK AYLAK SORULAR

CHP birinci parti ama çarpıtma ve saptırmada...

CHP; aynı zamanda ikiyüzlülük, yalancılık, pişkinlik ve sahtekârlık şampiyonu...

Özgür Özel; HÜDA-PAR üzerinden Genel Başkanımıza aylak aylak sorular yöneltirken, her zamanki gibi hakikatleri çarpıtmakla… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) September 17, 2024

NE OLMUŞTU?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa'nın 4. maddesine karşı olduğunu belirtmişti Bu da tepkilere neden olmuştu.

Bu madde, devletin Cumhuriyet olduğu, Cumhuriyetin nitelikleri ve değiştirilemez hükümlerini içerdiği biliniyor.

Yapıcıoğlu, "Anayasanın 4. maddesi olmasın diyoruz. Bu madde, gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım" demişti.

CHP lideri Özgür Özel, Yapıcıoğlu'nun bu açıklamalarına tepki göstererek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenmişti.

"Sen bu HÜDA-PAR’a ne diyorsun Devlet Bey?" Özel, HÜDA PAR'ın kadınların seçme ve seçilme hakkına karşı çıktığını, domuz bağıcıları savunduğunu ve Anayasa'nın ilk dört maddesine karşı olduğunu belirtmişti.

Özel, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, nitelikleri, bayrağı, İstiklal Marşı ve başkenti. Atatürk, Ankara’yı başkent yapmış, Ankara'nın başkent olmasına karşılar, bayrağa karşılar" demişti.

Ayrıca, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu ve seçim zamanı susturulduğunu ifade etmişti.