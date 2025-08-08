MHP Aksaray İl Başkanı Burhanettin Karataş’ın şaşmayan geleneği sürüyor

Aksaray / Metin Kurt / Aksaray

Bu hafta tarihi Aksaray Ulu Camii'nde Cuma namazını eda eden Karataş’a, MHP Merkez İlçe Başkanı Muhsin Arslan ve partinin teşkilat mensupları da eşlik etti. Namaz sonrası cami avlusunda vatandaşlarla sohbet eden MHP heyeti, hemşehrilerinin hal ve hatırlarını sordu, gönüller kazandı.

“Bizim yolumuz; milletin yolu, davamız; Türk milletinin davasıdır” diyen Karataş, birlik ve beraberliğin her şeyin üstünde olduğunu vurguladı. Cuma buluşmalarının gelenek haline geldiğini belirten Karataş, bu ziyaretlerle sadece siyasi değil, gönül bağlarını da kuvvetlendirdiklerini ifade etti.

ÜÇ HİLALLİ BAYRAĞIN GÖLGESİNDE YENİ KATILIMLAR

Cuma programının ardından MHP Aksaray İl Başkanlığı, partiye katılan yeni üyeleri ağırladı. İl Teşkilat binasında düzenlenen törende, Aksaray’ın çeşitli kesimlerinden gelen vatandaşlar, MHP saflarında yer almak üzere rozetlerini taktı.

Doğukan Koç, Vedat Akıncı, Aşkın Akça ve Nufel İmre, MHP İl Başkanı Burhanettin Karataş ve Merkez İlçe Başkanı Muhsin Arslan’ı ziyaret ederek partinin çatısı altına katıldılar.

Burada konuşan Karataş, “Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde, ‘Terörsüz Türkiye’ ülküsüyle yürüdüğümüz bu kutlu davaya omuz veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu sadece bir partiye katılım değil; millet, bayrak ve devlet bilinciyle verilen bir söz, bir sadakattir.” dedi.

KATILIMLAR GÜÇ KATIYOR

Yeni üyelerin rozetleri bizzat İl Başkanı Karataş ve Merkez İlçe Başkanı Arslan tarafından takıldı. Katılımcılar, MHP’nin duruşunu, politikalarını ve milli meselelerdeki kararlılığını takdir ettiklerini belirterek, bu büyük aileye katılmaktan onur duyduklarını ifade etti.

“Bu katılımlar; sadece sayısal değil, inanç ve sadakat yönüyle de gücümüze güç katmaktadır. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın.” mesajı ise törenin en dikkat çeken vurgusu oldu.