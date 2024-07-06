MHP Almanlar'ın kabusu oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP Almanlar'ın kabusu oldu

Bozkurt sevinci nedeniyle milli futbolcumuz Merih Demiral'ın ceza alması için yoğun çaba harcayan Almanya'nın, İspanya'ya elendiği maçın MHP Arena'da oynanması sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-Yıldızlı ekibimiz bu akşam Hollanda ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

Avusturya ağlarına 2 gol atan Merih Demiral'ın "Bozkurt" işareti yaparak sevinmesi özellikle Almanlar'ı çok sinirlendirmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser'ın, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" sözleriyle alevlenen tartışmalar sonunda Merih Demiral, UEFA tarafından 2 maçla cezalandırıldı.

Bu şok olayın akşamında Almanya çeyrek final mücadelesinde İspanya ile karşı karşıya geldi. Maç Stuttgart'ta bulunan MHP Arena'da oynandı. Almanya uzatma bölümünde yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve ev sahibi olduğu turnuvadan gelendi. Almanya’nın, MHP Arena’da elenmesi sosyal medyada gündem oldu.

MHP Arena’nın tarihi
1933 yılında kapılarını açan MHP Arena, Almanya’nın Stuttgart şehrinde yer almakta ve VfB Stuttgart’ın Bundesliga maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Eski adı Neckarstadion olan stadyum, Daimler-Benz’in finansal desteğiyle 1993 yılında Gottlieb-Daimler Stadyumu olarak yeniden adlandırıldı. 2008 yılında Mercedes-Benz Arena adını alan stadyum, 1 Temmuz 2023’te günümüzdeki adını aldı.

MHP Arena, iki FIFA Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalara ev sahipliği yaptı. 1974 FIFA Dünya Kupası’nda dört, EURO 1988’de iki ve 2006 Dünya Kupası’nda altı maç, bu tarihi stadyumda gerçekleşti. Ayrıca, 1959 ve 1988 Avrupa Kupası finalleri ile 1962 UEFA Kupa Galipleri Kupası finali de burada oynandı. Atletizm alanında da 1986 Avrupa Atletizm Şampiyonası ve 1993 Dünya Atletizm Şampiyonaları’na ev sahipliği yapan MHP Arena, spor tarihinin önemli anlarına tanıklık etti.

MHP Arena’nın ismi ne anlama geliyor?
Stadyumun ismi, bilişim ve yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren, Porsche’ye ait bir taşeron firmayı temsil ediyor. Bu firma, MHP olarak biliniyor ve stadyumun adı da bu firmanın kısaltmasıyla anılıyor.

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