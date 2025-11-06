Etkinlik sırasında yaşanan sahne, katılımcılar tarafından anbean görüntülendi.

Videolarda, , MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın coşkulu bir şekilde paraları Latif Doğan'ın üzerine serpiştirdiği net bir şekilde görüldü.

Kısa sürede binlerce kez izlenme ve paylaşım alan görüntüler, internet kullanıcılarının gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMURU: "BAHÇELİ GÖRMESİN" UYARILARI

Olayın yankıları sosyal medyada yoğun bir tartışmaya yol açtı. Pek çok kullanıcı, videoya ilişkin yorumlarında eleştirel ifadeler kullandı.

Özellikle, "Bahçeli görmesin", "Ekonomik kriz var diyoruz, adam deste deste para saçıyor" ve "Bu kadar israf yakıştı mı?" gibi mesajlar, binlerce kez tekrarlandı. Bu yorumlar, hem mizah unsuru taşıyor hem de ekonomik zorluklara atıfta bulunarak tepkileri yansıtıyordu.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın bu hareketi, parti çevrelerinde de farklı yankılara neden oldu.

Olayın detayları henüz resmi bir açıklama ile netleştirilmedi, ancak sosyal medyanın hızı sayesinde tartışma hızla büyüdü.