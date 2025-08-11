MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ'dan istifalarla ilgili yeni açıklamalar

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, göreve geldiği 1 Kasım 2024 tarihinden bu yana yaptıkları çalışmalar ve geçtiğimiz hafta Pazaryeri ilçesinde içlerinde 2 Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu istifalarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Başkan Bağ sosyal medya hesabından yazılı olarak gerçekleştirdiği açıklamasında ilk olarak 1 Kasım 2024 tarihinde İl Başkanı olarak göreve gelmesinden bu yana ittifak ortakları AK Parti ile yaptıkları çalışmaları anlattı. Bağ açıklamasından devamında partisinin Pazaryeri teşkilatından geçtiğimiz hafta istifa eden 2 Belediye Meclis Üyesi ile ilgili de yeni açıklamalarda bulundu.

Bağ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Kıymetli Hemşehrilerim; göreve geldiğim 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren Bilecik ilimizin her karış toprağına hizmet için öncelikli partimizin teşkilat, belediye hizmetleri ve her kademe disiplinli çalışma anlayışı ile gerekli çalışmaları, atamaları, görev değişikliklerini yapmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Gerek belediyelerimizin çalışmalarını (Mhp-Ak Parti), gerek ise İl Özel İdaremizin çalışmalarını takip ediyor ve gerekli siyasi desteklerimizi esirgemiyoruz. Gerek İl ve ilçe içi hemşehrilerimizin sıkıntıları, gerek köylerimizin sıkıntılarını dinleyerek merhem olmaya çalışıyoruz. Hıdırellez şenliklerimizde hemen hemen tüm köylerimize gitmeye çalıştık, eksiklikleri görmeye gayret ettik. Osmaneli, Gölpazarı, Pazaryeri ilçelerimizdeki ve Kurtköy, Karaağaç, Akçapınar, Hamidiye köylerimizdeki yangınlarda seferber olduk, tüm yangın çalışmalarına bizzatihi katıldık. Köylerimizdeki asfalt çalışmalarını takip ettik ve 2026 bütçesine alınmasını sağlayacağımız notlarımızı aldık. Kamu kurumlarında yaşanan sıkıntıları kurum müdürlerimiz ile yaptığımız istişareler ile gerekli bilgilendirmeleri gerek ittifak ortağımız Ak Parti il Başkanı’na gerek ise İttifak Milletvekilimiz Sn. Halil Eldemir’e ilettik ortak çalışmalar yaptık, yapıyoruz, yapacağız.

Sayın Hemşehrilerimiz; bizler İttifak gerek Milletvekilimiz, gerek İl Başkanları olarak bizler, gerek İlçe Başkanları, gerek il genel ve belediye meclis üyelerimiz ile tüm kademe yöneticilerimiz bu memleket için seferber iken; maalesef basit konular ile önemli konular ile uğraş vermekteyken yine iç ihanetler ile bazen uğraşmak durumlarımda kalabiliyoruz. Kamuoyunda bu yönlü basit unsurlar ile gündeme gelmekten gerçekten üzüntü duyduğumu bilmenizi isterim.

Bizler memleketimizin her karış toprağını düşünmek zorundayken, maalesef basit birkaç kişinin basit unsurlarını gündemimize gelmesinden de utanç duyuyoruz. Son dönem Terörsüz Türkiye meselemiz Devlet meselemizdir. Bu bizlerin inandığı, gelecek nesillerimizin teminatı ve geleceğimizin inşaasıdır. Bizler inandık, ve Partimiz Genel Merkezimiz dün Erzurum’da başlatılan 9 bölgede yapılacak 9 il merkezimizde 81 İlimizi kapsayacak toplantılarımız ile siz değerli hemşehrilerimizi bilgilendireceyiz. 13 Eylül’de bölge toplantımız Eskişehir ETO kongre merkezinde yapılacaktır ve sizleri ulaşabileceğimiz tüm hemşehrilerimizi tek tek davet etmeye çalışacağız İnşAllah.

Değerli Bilecikli ve özellikle Pazaryerili Hemşehrilerimiz; dünkü gündeme gelen mesele ile ilgili de birkaç cümle etmek isterim.

1- Partimiz meclis üyesi iki kişi ile göreve geldiğim 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren hiçbir şekilde verim alamadık. Bir kişinin tamamen gayreti kişisel ticari konuları olmak ile beraber bana gelen iki konu vardı. Bir tanesi ticaret yapmış almış-satmış yok o onu tehdit etmiş, ticari anlaşmazlık oluşmuş vs. gereksiz konuları, bir diğeri ise pazaryeri belediyesine ait kahvehane yeri alıp devir etmek istemesi ve belediye başkanının bu konuda belediyenin mülkünün üzerinden al-sat yaparak menfaat elde etmek istemesi üstüne belediyenin menfaatlerini gözeterek direnç göstermesi vs. Bizler halka hizmet için varlık göstermek durumundayız, hiçbir kişinin ticari konularını takip etmek zorunda değiliz. Bir konu budur.

2- Diğer meclis üyesi ise, gerek geçmiş dönemde gerek ise bu dönemde hiçbir varlığını gösterememiş, ama göstermesi için de kendisine tekrar imkan verilerek yeniden meclis üyesi seçilmesi imkanı tanınmıştır. Varlığı görünmediği gibi yokluğu da önem arz etmemektedir maalesef gelişim gösterememiştir.

3- Dönem dönem kendileri ile ilgili uyumsuz çalışmalardan ötürü çeşitli şikayetler gelmekteydi, gerekli şekilde de kendilerine İlçe Başkanımız üzerinde. bilgilendirme yapıldı ve uyum çerçevesinde Pazaryerimize hizmet etmeleri noktasında da uyarılar ile telkinlerde bulunuldu.

4- Bir kez bile İl Başkanı olduğum 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren önümüze tek bir proje dahi koyamadılar ve destek istemediler. Tek yaptıkları fitne, fesatlık, dedikodu idi maalesef.

5- Yaptıkları muhalif konular ile ilgili önümüze tek bir somut bir konu koyamadılar, tek bahsettikleri basit faturasal konular yok yağ, yok şeker, yok un meseleleri.

6- Mhp meclis üyesi iken sanki bağımsız seçimi kazanabileceklerini iddia etmeleri, kaldı ki bağımsız girme cesareti bulamadıkları da aşikar. Pazaryerimizi bu dar düşünceleri ile uzaya çıkartmayı hayal etmek derecesine rüyalarda yaşamaları ve bu büyük projelerini de kahvelerde fitne, fesatlık ve dedikodu gibi anti-bilimsel projeler ile gerçekleştirmek gayreti içerisinde olmaları, bizlerinde bunları duymayacağını ve görmeyeceklerini düşünmeleri.

7- Asıl önemli konu ise; Mhp meclis üyesi ve/veya herhangi bir yöneticisi Liderimiz ve Genel Merkezimiz Politikalarını kahve köşelerinde eleştiremez, hakaret veya kötü yorum yapamaz. Merak ettikleri veya bilmedikleri bir husus var ise de bizlere İl Başkanlığımıza gelir sorar veya toplantı organize ederler çağırırlar öğrenirler. Bu düşünceleri var ise de halkımızın masum oyları ile seçilmişler olarak bu zamana kadar nasıl hizmet ettiklerini inandırırlar, kamuoyuna da dürüst ve namuslu bireyler olarak alnı açık başı dik açıklarlar ve bizler de haklılar ise rıza gösteririz.

Ayinesi iştir kişinin, fazla lafa bakılmaz.

Bu arkadaşlar maalesef, kendi dertleri Pazaryerimizin dertlerinden öncelikli olmaları ve bizlerin hassas olduğu Lider,Teşkilat,Doktrin gibi konular ile bizleri sınamaları, meclis üyeliklerini bahane ederek ticari konular sebepleri ile Liderimiz ve Genel Merkezimizi pervasızca hadsizce eleştirmeleri, huzursuzluk çıkarmaları sebepleri ile aramızdan ayrıldılar.

Bu kişilerin Pazaryerimize hizmet etmeyecekleri aşikardır. Hayırlısı ise Meclis Üyeliklerinden de ayrılmalarıdır. Yedekten gelecek olan iki meclis üyesi arkadaş da meclise gelir ve Pazaryerimiz için hizmetkar olurlar.

En yüce hizmet; karşılık, kazanç beklemeden yapılan hizmettir.

Saygı ve Selamlarımla”