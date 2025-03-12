MHP CHP ile görüşmeme kararı aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP CHP ile görüşmeme kararı aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP ile herhangi bir temaslarının olmayacağını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP ile herhangi bir temaslarının olmayacağını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP ile herhangi bir temaslarının olmayacağını açıkladı. Talimatın doğrudan MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldiğini belirten Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı.

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"Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir. Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP’li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP’li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur.

CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir. Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz."

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