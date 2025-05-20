MHP-DEM komisyonda uzlaştı! AKP itiraz etmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekim ayında TBMM'de yaptığı açıklamalar ile 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlatmıştı. Süreçte gelinen noktada terör örgütü PKK silah bırakarak fesih kararı almıştı.

Son olarak MHP lideri Bahçeli, sürecin görüşüleceği ve 16 siyasi parti temsilcisinin de katılacağı Meclis komisyon teklifini gündeme getirmişti.

AKP kanadından komisyon önerisine itiraz gelmişti.

Bahçeli'nin çağrısına AKP'den itiraz!

Bahçeli’nin süreç ile ilgili teklifine ilk önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya itiraz etmişti.

DEM PARTİ ÖNERİYİ DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan bugün TBMM'de yapılan DEM Parti Grup Toplantısı'nda Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, öneriyi değerlendirdi.

Bahçeli'nin teklifini olumlu bir şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Hatimoğlulları, "Bu komisyon hem barış ve demokrasi için yasal zemin oluşturabilir hem de ilerleyen süreç açısından hayati adımlar atabilir. Tarihi kararların parlamento ve yasalarla desteklenmesi gerekiyor. Süreci şeffaf bir biçimde yürütmek istiyoruz. Yeni sürecin belirleyici adresi Meclis’tir" ifadelerini kullandı.

"HUKUKSUZLUKLAR SÜRECE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR"

Hatimoğulları, ülkede artan hukuksuzlukların barış sürecini olumsuz etkilediğini belirterek, "Barış ve demokrasi sürecine ülkedeki hukuksuzluklar gölge düşürüyor" dedi.

Hatimoğulları, "Demokrasinin olmadığı yerde barış nasıl gelişecek? Toplum bunu soruyor. Bu sorulara yanıt bulmak zorundayız. Hukuk ve demokrasi barış güvercininin iki kanadıdır" diye konuştu.

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