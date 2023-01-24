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MHP o gazeteciyi ajan ilan etti. Bahçeli’ye Sinan Ateş cinayetini sormuştu

MHP, Devlet Bahçeli’ye Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciyi “ajan, provakatör” ilan etti.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 14:38
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MHP Devlet Bahçeli’ye Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciyi ajan ilan etti

MHP o gazeteciyi ajan ilan etti. Bahçeli’ye Sinan Ateş cinayetini sormuştu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarına konuşurken eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin soru soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nu 'Hadi işine bak' diyerek hedef aldı.

Bahçeli'nin cevabının ardından korumalar ve MHP kurmayları Yazıcıoğlu ve gazetecileri iterek MHP liderinin yanından uzaklaştırdı. Tepki çeken görüntüler üzerine MHP'den bir açıklama geldi. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada, Yazıcıoğlu için "ajan provokatör edasıyla hareket eden şahıs", "yaptığı gazetecilik değil" gibi ifadeler kullanıldı.

Özdemir'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Sayın Genel Başkanımızın grup toplantımızın sonrasında, kendilerine soru sorma bahanesi ile gazeteci kimliğinden öte “ajan provokatör” edasıyla hareket eden şahsın tutumu basın meslek ilkeleri ve ahlakıyla bağdaşamaz. Bu şahsın yaptığı da gazetecilik değildir.

Aynı şahsın, Can Dündar gibi Türkiye karşıtı bir isimle olan bağının yanısıra yabancı bir basın kuruluşu olan ve ABD’nin propaganda araçlarının başında gelen VOA’daki “sürekli” görevi, asıl niyetini açık etmiştir.

Sayın Genel Başkanımız, partimizi takip eden saygıdeğer muhabir arkadaşlarımızla samimice güne ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken bunu sabote eden malum ve meşum şahıs, mensubu bulunduğu çevrelerin Türkiye ve MHP hazımsızlığını göstermekten başka bir şey yapmamıştır."

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Ormancı Erhan
24.01.2023 16:52
Sinan öyle, Ozan Arif öyle Sinan oğan Meral hanım partiyi bitirdiniz. Her sorgulayan ajan bilmem ne peki siz bu davaya ihanetinizi nasıl izah edeceksiniz.  
 
Ahmet Aslan
24.01.2023 16:39
Olayi sorgulayan ajan sorgulamayan milliyetci ülkücü mü yok öyle olayi aydinlatin .  
 
Fth
24.01.2023 16:32
Mhp ve Akp birer siyasi parti değildir, bunu inşallah bu millet anlar  
 
TÜM YORUMLAR (43)
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