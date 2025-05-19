MHP döneminde dev yolsuzluk! Ünlü yazardan bomba iddia

Ünlü yazar Deniz Zeyrek, bugünkü ‘Ya İmamoğlu yapsaydı?’ başlıklı köşe yazısında MHP dönemindeki kamu zararı(yolsuzluk) haberini yazdı. Zeyrek, “Kaynağım Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Turgutlu’da Büyükşehir Belediyesi bir spor salonu yaptırmış. Yüzme havuzu, voleybol ve basketbol sahaları, tribünleri olan salon tam 500 milyon liraya mal olmuş. Gelin görün ki bu spor salonunu hiçbir genç kullanamamış” dedi.

İBB’ye yapılan operasyonda ‘yolsuzluk’ iddialarıyla İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. Ünlü yazar Deniz Zeyrek ise köşe yazılarında MHP dönemindeki yolsuzluğa bu sefer yer verdi.

“ZEMİN ETÜDÜ YAPILMAYAN BİNANIN YARISI ÇÖKMÜŞ”

CHP, tek partili dönemin bittiği 1946'dan bu yana kazanamadığı Manisa'da önemli bir zafer kazanmıştı. CHP'den önce Manisa MHP'nin elinde bulunuyordu. Zeyrek bugünkü ‘Ya İmamoğlu yapsaydı?’ köşe yazısında ikinci yolsuzluk haberini verdi. Manisa’da eski dönemde 500 milyon liraya yapılan spor salonunun zemin etüdü yapılmadan gerçekleştirdiğini ve binanın yarısının çöktüğünü iddia etti. Zeyrek kaynağının Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek olduğunu söylerken, o bölümü şu şekilde açıkladı:

“Bugün ikinci kamu zararı, daha doğrusu yolsuzluk haberini paylaşacağım. Olay Manisa’da geçiyor. Kaynağım Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (kendisiyle hiçbir akrabalığım yoktur. Tamamen isim benzerliği). Manisa Turgutlu’da Büyükşehir Belediyesi bir spor salonu yaptırmış. Yüzme havuzu, voleybol ve basketbol sahaları, tribünleri olan salon tam 500 milyon liraya mal olmuş. Gelin görün ki bu spor salonunu hiçbir genç kullanamamış. Havuzda yüzebilen, sahada top oynayabilen tek genç olmamış. Çünkü zemin etüdü yapılmayan binanın yarısı çökmüş."

500 MİLYON LİRALIK BU KAMU ZARARININ HESABI SORULMAYACAK MI?

“500 milyon liralık bu kamu zararının hesabı sorulmayacak mı?” diyen Zeyrek, “Normal şartlarda böyle bir durumda, müteahhit firmanın gelip hatasını onarmasını beklersiniz değil mi? Ancak Turgutlu’daki salonda bu olmamış. Zira, Ferdi Başkan’ın dediğine göre müteahhit firma “Biz şartnamede ne yazıyorsa, proje nasılsa onu yaptık. Bizden zemin etüdü istenmedi” diye su üstüne çıkıvermiş ve sorumluluğu üstlenmemiş. Böyle bir tesisi düzeltmenin çok ciddi bir maliyeti olabilir. Belki de sıfırdan bir spor salonu yapmak daha az maliyetli olabilir” dedi.