MHP duyurdu: Devlet Bahçeli'nin katılacağı ilk toplantı belli oldu

Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir süredir görüntü alınamıyordu. Hastalık sürecinde iyileşme yolunda haberler gelirken, yeni bir haber gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre; Devlet Bahçeli'nin katılacağı ilk organizasyon belli oldu. İşte yeni gelişmenin detayları...

MHP DUYURDU

MHP, Devlet Bahçeli'nin katılımıyla "Siyaset ve Liderlik Okulu'nda" derslerin başlayacağını kamuoyuna duyurdu.

MHP "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun 21. dönem eğitimleri Nisan ayında başlayacak, başvuru süreci ise 16 Mart'ta sona erecek.

MHP'den alınan bilgiye göre, nisanda yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birden çok farklı disiplinde dersler alacak.

Eğitimler için 16 Mart'a kadar programa başvurulabilecek. 21. dönem "Siyaset ve Liderlik Okulu" programına katılacak öğrencilere eğitimler, uzman akademisyenlerce verilecek.

EĞİTİME KATILIM ŞARTLARI NELER?

Programa katılım için 12 Şubat-16 Mart'ta yapılan başvurularda, lisans mezunu ve 23-40 yaş aralığında olmak, tercihen yabancı dil bilme şartları aranıyor.

Başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek.

DEVLET BAHÇELİ DE KATILACAK

MHP'den gelen açıklamaya göre; MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla başlayacak okulda, eğitimler 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimlerini taşıyan sınıflarda yapılacak.

DERSLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MHP'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; eğitimin başlaması için süreler "Derslerimiz; Güz Dönemi Ekim, Kasım, Aralık; Bahar Dönemi Mart, Nisan, Mayıs aylarında olmak üzere 1 yıl içinde 2 dönemde yapılmaktadır." ifadeleriyle belirtiliyor. Bu açıklamaya göre; derslerin Mart ayında başlaması bekleniyor.