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Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz

Eski  MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülend Yahnici, Ülkü Pınarı aldı sosyal medya grubundan yazdığı 16 Eylül tarihli yazıyla MHP için "Siz Türk mlliyetçilerini utandırdınız" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 00:50
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MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülend Yahnici, Devlet Bahçeli'ye ''Bahçeli MHP'yi savunmayı bıraktı, o artık Erdoğan savunucusu'' dedi

Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
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Yahnici Ülkü Pınarı aldı sosyal medya sayfasından yazdıklarıyla MHP'ye seslenirken eski partisinin AKP'ye yol arkadaşı olduğunu söyledi. İşte Şevket Bülend Yahnici'nin o yazısı: 

ÜLKÜ PINARI DOSTLARINA ZARURİ BİR AÇIKLAMA...

Dostlarımız, eski/eskimeyen büyük davamızın eski/eskimeyen dostları ile birlikte, bu sayfada yazmaktan çok mutluyum. Müteşekkirim. Bizler MHP var olduğu için Türk milliyetçisi olmadık.Türk milliyetçisiydik, önce CKMP'li olduk, sonra MHP'li, sonra MÇP'li sonra tekrar MHP'li. Yarım asrı geçen bir zaman dilimini MHP'de yaşayan bizlerin Türk milliyetçisi  olarak herhalde MHP'ni sogulama, ya da " vah etme" hakkımız olacaktır.        
                     
Ben teknoloji özürlü bir adamım. Ne yazdıklarımı, ne hakkımda yazılanları takipte özürlüyüm, zorlanmaktayım. Bu açıdan fikren destekleyen,övgü dolu sözler lütfeden arkadaşları takip ve teşekkür edebilme şansım olmuyor.

Bir arkadaş "sen de Fetöcü, terörist oldun aramıza hosgeldin" yazmış. Vallahi yazıp, söylenip, konuşulanlara göre ve (sizin espriye dayalı olduğu açık olan beyanınıza) bağlı olarak bu konuda "en eski" olmam gerekir. (Bu da espri)...

Bir de ne konuşulduğunu dinlemeyenler, dinlese de anlamayanlarca "yine Mhp'ne ve ülkücülere saldırdı" yorumları görüyorum. Biz bunca yıl MHP'nin MHP olarak, MHP gibi, bizim büyüttüğümüz gibi kalmasının davacısı olduk. %18'e taşıdık. %25'leri, %30'ları hedeflemektedir dedik. MHP'ni  8-10 aralığına mahkum eden; AKP lokomotifine vagon yapanlarca ihraç edildik.

Bir gün bile MHP'nin hangi yolda yürümekte olduğunun muhasebesine kafa yormamış bu zavallı dostlara akıl, iz'an, mantık diliyorum. MHP'nin genel başkanı MHP'ni savunmaktan vazgeçti, o artık bir AKP  "yol arkadaşı" ... Erdoğan savunucusu... MHP'li " dava arkadaşlığı" yerine "beraber yürüdük biz bu yollarda" diyerek AKP'ne "yol arkadaşı " oldu. Farkında değil misiniz? Biz Karanfil sokak, Konur sokak köşesindeki kargir iki katlı Parti binası vestiyerinde soyunduk, paltomuz orada kaldı; vestiyeri AKP'ne taşımışlar. Haberiniz yok galiba!..

Arkadaşlar bu kadar saf olmayın ve bu "ülkücülük " sevda ve iddiasından vazgeçin. Milleti kandırmayın.

Sadece ANDIMIZ ne oldu? Bunu cevaplayın yeter. Vazgeçtik Apo'nun mektubundan, Osman'la Pkk'dan oy istemeden; 17-25 Aralık'tan; "ayaklar altına aldık" diye övünenlerle yol arkadaşlığınızdan; "Ne Mutlu Türküm Diyene" diyememekten; yokluklardan, yolsuzluklardan, yasaklardan (üç Y) yalanlardan (4.) ...Daha fazla saçmaladım. Siz Türk mlliyetçilerini utandırdınız.Türk milliyetçileri olarak yaptıklarınızı tasvip etmediğini haykıranlara hesap sorma hakkınız yoktur. Türk milliyetçiliğinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz. Avukatlarınızı AKP  tutar mı ki?..

16 Eylül 2022 

Şevket Bülend Yahnici 

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FETHİ ULUCECEN
7.11.2022 09:15
HEYGİD, BAHCELİ HEY B SEN HER ZAMAN 3 MAYMUN OYNUYORSUN L NCİSİ HIRSIZLARI KOLLNDIM 2 CİSİ MEMLEJKETŞ SOYANLARI KULLANDIN 3 SÜ TANK SATILIRKEN SESŞN CIKMADI NERDE SENİN MİLLİYETCİLİGİN  
 
İDRİS ÇINAR
7.11.2022 09:13
Vatan sevgisi para, makam sevgisine dönüştü. İş, güç halkı aldatmak. M H P %6 bile bulamaz. Yazık ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİMİZE sadakat koltuk sevdalısı lidere. Üzgünüm.!!!!!!!!!!!!  
 
Yaşar güçlü
7.11.2022 09:06
Ben vatan bayrak ATATÜRK ve BAŞBUĞ milliyetçi bir kişi olarak sayın BÜLENT bey katılıyorum saygılarımla  
 
TÜM YORUMLAR (22)
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