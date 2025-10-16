CHP Ereğli İlçe Başkanı ve Konya İl Başkan adayı Nejat Türktaş, saha çalışmaları kapsamında Akören ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Türktaş’ın ziyareti sırasında konuşan bir vatandaş, geçim sıkıntısını ve siyasetle ilgili tepkisini dile getirdi.

“TÜRKİYE BİTTİ, AK PARTİ’DEN KURTARIN BİZİ”

CHP Konya İl Başkan adayı Nejat Türktaş’ın Akören ilçesini ziyareti sırasında MHP Akören ilçe başkanlarından Musa Özyavuz, ekonomik sıkıntıları ve iktidardan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, “Türkiye bitti, AK Parti’den kurtarın bizi” dedi. Türktaş ise “Biz kurtarmak için elimizden geleni yapacağız” yanıtını verdi.

MHP Akören ilçe başkanlarından Musa Özyavuz, “Türkiye bitti. Şu AK Parti’den kurtarabilirseniz başka bir şey istemiyoruz. Ben MHP’liyim, 6 sene burada ilçe başkanlığı yaptım ama MHP’den de bezdim, AK Parti’den de. Bak şurada esnafım ben ama emekliyim. Onun için şu AK Parti’den bizi kurtarırsanız başka bir şey istemiyorum. 2028’e kadar da seçim olacağını tahmin etmiyorum” dedi.

"HEP BİRLİKTE HALKIN İKTİDARINI KURMAYA GELİYORUZ"

Türktaş ise vatandaşın sözlerine, “Biz kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Ama sizlerin desteğine ihtiyacımız var. İlk sandık geldiğinde biz bunu göndereceğiz. Hep birlikte halkın iktidarını kurmaya geliyoruz” diye yanıt verdi.