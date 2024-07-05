MHP Eskişehir İl Başkanı: Sığınmacı problemi adı konmamış bir işgal

Düzenleme: Kaynak: www.eskisehirekspres.net
MHP Eskişehir İl Başkanı: Sığınmacı problemi adı konmamış bir işgal

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, göçmen politikası ve son dönemde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı'nın da önceden belirttiği üzere, bu göçmen sorunu, adı konulmamış bir işgaldir ve bir an önce son bulması gerekmektedir" dedi.

Candemir, "Son zamanlarda, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde göçmenlerle ilgili çeşitli olaylar yaşanmaya başladı. Bu konuda, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı'nın da önceden ifade ettiği gibi, bu göçmen sorunu, adı konulmamış bir işgaldir ve bir an önce son bulması gerekiyor. Uluslararası hukuka uygun olarak, Cumhurbaşkanı, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları gerekli çalışmaları yürütüyor. Umarım en kısa sürede bu sorun çözülür. Ancak, Türkiye'de bu durumu kaşımak isteyen ve iç karışıklık çıkarmak isteyen kişiler var. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Sonuçta, göçmenler kendi ülkelerine geri dönseler bile, biz komşu olarak kalacağız, çünkü sınır komşusuyuz. Bu hassas dönemlerde daha dikkatli olunmalı" şeklinde konuştu.

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Candemir, Eskişehir özelinde ise, "Eskişehir'de diğer illere kıyasla bu konuda çok fazla problem yaşamadığımız söylenebilir. Elbette, insanlar sokakta göçmenleri gördüklerinde rahatsızlık duyuyorlar, bunu anlıyoruz. Biz de sokaklara çıktığımızda, Türkçe konuşmayı özlediğimizi hissediyoruz. Bu durum, toplumda haklı olarak rahatsızlık yaratıyor. Ancak, çözüm yolları Uluslararası Hukukta belirlenmiştir. Eğer biz bir hukuk devletiysek, bu sorunları belirlenen şartlar dahilinde çözmemiz gerekiyor. Umarım en kısa sürede çözülür. Biz Türk Milliyetçileri olarak, bu konudaki sıkıntılarımızı Genel Başkanımız başta olmak üzere defalarca dile getirdik. Ancak, bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor, çünkü bazı kişiler bu durumu kaşıyor" ifadelerini kullandı.

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