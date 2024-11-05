MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında Öcalan'a yaptığı çağrı hakkında konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a yaptığı Meclis çağrısına ilişkin "Sözümün arkasındayım" dedi.

Bahçeli çağrısını yineleyerek "Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bahçeli Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili şunları aktardı:

"Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesin bir darbe indirilirse, cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Ne yapacağız? CHP'nin içinde cumhurbaşkanı adayı için 4 yıl varken, adam mı arayacağız? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Türkiye yüzyılının inşası için Erdoğan güvencedir, bize göre tek seçenektir."

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Her şeyden önce Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günübirlik siyasi hesap peşinde değiliz. En büyük arzumuz milletimizin her açıdan layık olduğu şekilde temsil edebilmek, kronik ve konjonktürel sorunları çözümlerle buluşturmaktır. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz. Sadece bugünün problemlerini ele almak yetmez. Yarının sorunlarına da kafa yoruyoruz.

Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedefe ulaşılamaz. Suya yazı yazanlarla vakit kaybedenlerden olamayız.

"KİMSEYİ AYRIŞTIRMIYORUZ"

Biz MHP'yiz, biz cumhur ile Cumhuriyet'i buluşturan, merkez ile çevreyi kavuşturan Cumhur İttifakı'yız. Hepimiz Türk milletiyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrılmaz kardeşlikten kopmayız. Hiç kimseyi ayırmıyor, ayrıştırmıyor, öteki görmüyorum. Anasının dili ne olursa olsun kimseyi ayrıştırmıyoruz.