MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tehdit ettiği Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu'ndan sert cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Halk TV’yi sert ifadelerle hedef aldı.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Halk TV başta olmak üzere MHP’ye saldırı ortamı açan tahdit ve teşvik eden medya organlarını ve özellikle medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri ve zamanı geldiğinde de bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi, kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının tenhada özrünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum."

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine cevap geldi.

Bahçeli'den medya patronlarına ve gazetecilere alenen tehdit

MAHİROĞLU'NDAN TEHDİDE YANIT

Cafer Mahiroğlu "Kalabalıkta itibar suikastı yapmak da, tenhada özür dilemek de” bizim kültürümüzde yoktur. Çünkü biz pusu kültüründen gelmiyoruz" sözlerini kullandı.

Bahçeli'nin sözleri sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Mahiroğlu şunları söyledi:

Sistematik bir şekilde Halk TV’yi hedef alan konuşmaların dozajı ve sertlik derecesi gittikçe artıyor.

“Tek tek not alıyoruz, burunlarından fitil fitil” getireceğiz gibi “talimat” derecesine varan bu sözlerin sosyal medyada elden ele dolaşıma sokulduğunu görüyoruz.

Şunun bilinmesini isteriz ki; Halk TV’nin sahibini tehdit etme ayrıcalığı herhangi bir kimliğin arkasına saklanamaz.

Halk TV’nin duruşu bellidir. Halk TV’nin bugüne kadar ülkenin asli unsurlarıyla birlikte demokratik yaşamda, kardeşçe buluşma ve kucaklaşmasından yana tavır koyduğu çok nettir.

Halk TV’nin sahibi ülkesinin demokratik yaşamına, hak, hukuk ve kardeşlik ilkesine inanmış biridir. Bugüne kadarki yaşamında uğradığı duraklar da bellidir ve nettir. O yüzden kimse bizi kardeşlik üzerinden vuramaz.

“Kalabalıkta itibar suikastı yapmak da, tenhada özür dilemek de” bizim kültürümüzde yoktur. Çünkü biz pusu kültüründen gelmiyoruz.