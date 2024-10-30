MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle tokalaşan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Protokol gereği yan yana yürüyorduk Devlet Bey ile. Üzerimde hakkı olan bir insanla elbette saygılı bir şekilde el sıkışırım. Mesele el sıkışmak değil, el uzatmak. Kimlere el uzattıkları noktasında sorun görüyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan çıkışını da eleştirdi.

Dervişoğlu şu değerlendirmeleri yaptı:

"TÜRKİYE ŞU ANDA BU GERİLİMİ KALDIRAMAZ"

"Sorunun çözümü için anahtarı 50 bin kişinin katilinin eline veremezsiniz. Kaldı ki bu daha önce denendi. Mektupları bile okundu. Muvaffak olundu mu? Hayır! Bir kere zamanlama yanlış. Bakın bu mesele Türkiye’nin kanayan bir yarası. Bunu çözmemiz lazım. Ama meseleye toptancı bir tarih şuuru ile yaklaşarak çözmeliyiz. Masum Kürtlerin istekleri ile bölücülerin kesiştiği noktaları bulabilirsiniz. Ben sert milliyetçi reflekslere konuşmuyorum. Bu konu böyle gündeme getirilmez. Buradan yeni tartışmalar çıkacak, ikinci cumhuriyet başlıkları gündeme gelecek, eskiden söylenen sözler çıkarılacak… Türkiye şu anda bu gerilimi kaldıramaz"

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'a yaptığı çağrı sonrasında İYİ Parti Lideri, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kürsüden urgan ipi fırlattımıştı.

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli ile 29 Ekim'de Anıtkabir'de tokalaşmıştı.