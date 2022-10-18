MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında canlı yayında konuştu



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

- "Öyle ateşler vardır ki yalnızca düştüğü yeri yakmaz. Öyle acılar vardır ki yalnızca ortaya çıktığı yerde duramaz. TTK Amasra Müessesi'ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında canlar gitmiş, hayaller sönmüştür. 41 maden işçimiz son nefesini vermiştir. Yaralı kurtarılan 11 işçimizin tedavisi devam ederken, 5'nin durumu ağırdır.

- Devlet tüm imkanlarıyla seferber olmuş, 24 saatte felaket tablosu kontrol altına alınmıştır. Patlamayla ortaya çıkan yangını söndürme çalışmaları da aralıksız sürdürülmüştür. Malum patlamaya yol açan kusur ihmal ve eksik olarak değerlendirilecek ne varsa gün yüzüne çıkacaktır.

"HASTALIKLI, MAKSATLI"

- Maden ocağındaki patlamayı bahane ederek, felakete siyasi içerik oluşturmak için el ovuşturan kim varsa dürüst ve iyi niyetli görülmeyecektir. Facianın failleri varsa, tespit edilirse hesabı da sorulacaktır. 8 yıl önceki Soma'yı hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklıdır. Biz maden ocağından kardeşlerimizin çıkarılmasını beklerken, sosyal medyadan provokasyona heves edenler hem alçak hem ahlaksızdır.

SAYIŞTAY RAPORU AÇIKLAMASI

- Sayıştay'ın 2017 ve 2019 raporlarında Amasra bölümlerini servis edenlerin önü, arkası araştırılmalıdır. Sayıştay raporları kazı yapılması risklerine dikkat çekilmiş, önlemler sıralanmış. Denetçiler her şeyi görüyor da müessese çalışanları mı bilmiyor? Böyle bir iddia aklın ve mantığın neresinde yer alacaktır. Denetim fonksiyonun devlet hayatındaki önemini biliyoruz. Sayıştay raporlarının siyasi muhalefet haline dönüştürülmesini manidar buluyoruz.

- Maden ocaklarında gaz içerikleri yüksek değil mi, uyulması gereken kurum için yönergeler bilinmiyor mu? Hangi vicdan sahibi maden ocaklarında felaketlere gözyumabilir? Fırsatçılık yapanların kanında leke vardır.

- Amasra'daki patlama hepimizi yakmıştır. Zillet partilerinin teker teker bu felaketi siyaset malzemesi yaparak gürültü kirliliğine yol açacak olmaları, utanmaz bakışın nerelere kadar tutulduğunu da gösterecektir.

2023 SEÇİMLERİ

- 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yüzyılının nihai eşiğidir. 2023 yılı lider ülke Türkiye'nin müjdesidir. Kalıcı ve köklü reform ülkemizin önünü açmıştır. Eğri bacaklı masalara oturanlar Türkiye bahtiyarlığını göremezler, itiraf ve izah edemezler. Türkiye eski Türkiye değildir. Devlet hayatımızdaki denge, uyum, ekip ruhu kısır çekişmeleri, kronik hizipleri sonlandırmıştır. Zillet ittifakının intibak zorlukları, idrak zaafları had safhadadır. Zamanın ruhu, çağın ufku bizimledir.

- Sahip olduğumuz millet ve tarih şuuruyla nereye ulaşmanın peşindeyiz. Çok çalışıyoruz, nefes alır gibi mücadele ediyoruz. Köy köy geziyor; davanın, varlığın onurunu bilmiş arkadaşlarla siyasi çalışmaları yoğunlaştırıyoruz. Hiçbir köyümüz bize uzak değildir. Köylerimiz övüncümüzdür. Bugüne kadar 256 köy ziyaretimizi gerçekleştirdik.

- Hafta sonu da Konya mitingimizi de yaptık ve Hz. Mevlana'nın torunlarıyla buluştuk. 23 Ekim 2022 Pazar günü de Manisa'da milletimizin huzuruna çıkacağız. Kendimize, davamıza, milletimize inanıyoruz.

"ERGENLER GİBİ..."

İpini sürüyerek ortalıkta boy gösterenlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni özümsemesi akla terstir. Ödünç kediyle fare tutma çalışması içinde olanların taktıkları maskeler onları saklamaya yetmeyecektir. Türkiye'yi şikayet etmek, jurnalcilik yapmak şerefli bir tavır değildir.

New York'ta ergenler gibi video çekmek adamlık değildir, siyaset değildir. Kılıçdaroğlu, dersini Türkiye düşmanlarından aldığını gözler önüne sermiştir. Yazıklar olsun. Biz zillet deyince rahatsız oluyorlar, ya ne diyelim? Hayırla nasıl yad edelim? CHP Genel Başkanı'nın neresi doğrudur, zillet ittifakı paydaşlarının neresinde doğru vardır?

"8 SAAT NEREDEYDİN, KİMLERLE GÖRÜŞTÜN"

- Kılıçdaroğlu'nun ABD'de ne yaptığı, kimin dümen suyuna girdiği, kimlerin eline baktığı az çok bellidir. Gazetecileri de atlatarak 8 saat kaybolması kuşkuludur. Kılıçdaroğlu'na soruyorum, 8 saat içinde neredeydin, kimlerle fiskos yaptın? Kılıçdaroğlu bu 8 saatin esrarını açıklamalıdır. FETÖ'cülerle görüp görüşmediğini açıklamak zorundadır. Türkiye'de bulamadığını ABD'de aramak müflis siyasetçinin son çırpınışıdır.

- Kılıçdaroğlu'nun gölgeli ziyaretinin ardından ABD bileti alan İP'in yolu yol değildir. Okyanus ötesinde rol dağılımı yapılmıştır. ABD'yi tavaf etmeye başlamışlar. Zillet ittifakı Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusunun cevabını yanlış yerde aramaktadır. CHP yönetimi virajı alamamış, arabayı devirmiştir.

KÜRESEL AÇLIK SORUNU

- BM'nin yaptığı araştırmaya göre gıda yardımına ihtiyaç duyan ülke sayısı 45'e yükselmiştir. Bunun ardında Covid-19 ile Rusya-Ukrayna savaşı bulunmaktadır. Açlıkla, yoksullukla küresel çapta mücadele etmek insani ve vicdani görevdir.

- Beşeriyet barışa ve huzura susamıştır. Yeni dünyanın kapıları aralanacaksa bu yeni hal insan merkezli, adalet ve barış odaklı tecelli etmelidir. Kan kokusu almış bir köpekbalığından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış acımasız güçler değil midir? TürkAkım vazgeçilmez öğe haline gelmiştir. Türkiye taraftır.

- Terörle mücadelemize yönelik hayasız ithamları reddediyoruz. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta Yunan tezlerini reddediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında AB yaptırımlarına Türkiye'nin katılmamaısnı eleştiren yaklaşımları reddediyoruz.

- Ülkemizi iyi niyetle, olumlu, yapıcı bir siyasetle iyimser bir diyalog tutumu sergilerken, AB'nin Türkiye'yi kötü gösterme gayreti yanlıştır. AB'nin siyaseti kriz siyasetidir. AB'nin siyaseti kutuplaşma siyasetidir. Bizim böyle bir siyasete karnımız tok.

BASIN KANUNU

- Bu son yasama yılında milletimizin her derdiyle dertlenip çözüm yolları açacağız, haklı talepleri karşılayacağız. Basın kanunu AK Parti ve MHP'nin mücadelesiyle yasalaşmıştır. Hepinize teşekkür ediyorum.

- Zillet ittifakı 29'uncu maddeyi terörize ederek, sabote etmeye kalkışmıştır. Halk arasında endişe, korku yaratanlara cezai sorumluluk yüklemenin neresi hatalıdır. Yanlış bilgiyi yayanlara karşı tutum alınması neresi zulümdür.

- CHP'li bir vekil Genel Kurul'da çekiçle telefon kırmıştır. Çekiç suç unsuru değil midir? Kaleşnikoftan ne farkı vardır? Biz bunlara sessiz kalamayız, seyirci olamayız.

- Yasayla korku ve baskı iklimi artacakmış. Muhalefetin sesi kısılmak istenmiş. Ucube bir başyapıtmış. Hak ve hürriyete pranga vuracakmış. Bu iddiaların tamamı palavra, aldatmadır. Yalancıların sızlanmasıdır. Nasıl olsa yalan haber yayamayacaklar dertleri bundandır. Yalan habere bel bağlamayanlar bundan rahatsız olmaz. Devletin, bölünmez bütünlüğünü savunan hiç kimse bu yasaya dudak bükmez.

- Dezenformasyon yasası rezaletin sosyal medya ayağına kilit vurmuştur. Mahşeri vicdan oh be demiştir."