MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında canlı yayında konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

- Dengeli ve dirayetli siyasetimizle 2023'ün yol haritasını hazırlıyoruz. Sürekli faal halindeyiz. Siyasi faaliyetlerimizle sürekli arazide bulunuyoruz. Başarıyı hake den bir irademiz. Başarıyla yükselecek bir ülkemiz olduğunu çok iyi biliyoruz. 85 milyon Türk vatandaşımızın tamanına el uzatıyoruz.

- Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. MHP olarak milletimize gönlümüzü verdik, ülkemize ömrümüzü adadık.

- Hiç kimseyi öteki görmüyoruz. Ötekileştirmiyoruz.

- Hz. Mevlana'nın dediği gibi aşk nasip işidir, hesap işi değil.

- Arka ayağıyla kulağını kaşıyanlar köylülerimizi bilemez. Yaparsa biz yaparız yaparsa MHP ve Cumhur İttifakı yapar.

- Yorulmamızı bekleyenler, yokuşlarda kalacağımızı hesap edenler biliniz ki hayal kırıklığına uğrayacaktır.

- 13 Kasım 2022 tarihinde '2023'e doğru aday belli karar net' temalı Elazığ mitingimizi, Malatya, Tunceli, Diyarbakır ve Adıyaman il teşkilatlarımızın, 20 Kasım 2022 tarihinde de Samsun mitingimizi, Ordu, Sinop, Giresun ve Kastamonu il teşkilatlarımızın dört başı mamur iştirakleriyle gerçekleştireceğiz.

- Biz erik dalına basmıyoruz, boş sözlere kulak asmıyoruz, asmaya da hiç niyet etmiyoruz.

Türk Milleti adına 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir asırlık olaylar vasat ve varlık bulmuştur. Belki de 1920 ile 1925 yılları tarihin akış hızının hiç olmadığı kadar yavaşladığı ve üstelik aleyhimize işlediği zaman aralığıdır. Bitmeyen savaşlar, durmayan saldırılar, dinmeyen kanamalar, eksilmeyen ızdıraplar, azalmayan operasyonlar, ara vermeyen şer oyunlar, çatırdayarak çöken imparatorluk, bezginlik ve yokluk içinde kıvranan milyonlar, biteviye kaybedilen topraklar bizim hazin gerçeklerimizden bazıları olarak hala milli hafızalardadır. Batılı bir filozofun vurguladığı üzere maddi medeniyet, ahlaki mükemmelliğin zirvesine yücelten bir merdiven olması gerektiğini unuttuğu gün ölümcül bir güç olmaya mahkumdur. O yıllarda batının hali de budur. Haçın hilale tahammülsüzlüğünün özünde Türk ve İslam düşmanlığı yatıyordu.

- Vatan topraklarımızı kana bulayanlar, tarihi mirasımızı yağmalayanlar, geldikleri gibi giderken arkalarında korkunç zulüm sahneleri bırakmışlardır. 20. yüzyılın ilk 25 yılında eşi benzeri çok az görülmüş bir beka mücadelesi verildi. Bu kısa zaman aralığında bir Türk devleti yıkılıp yeni bir Türk devleti kuruldu. 1912'den 1922'ye kadar aralıksız cepheden cepheye koştuk durduk. Varoluşumuzun bedelini çok ağır bir şekilde ödedik. Bu kapsamda pek çok felakete pek çok acıklı ve hazin gelişmeye göğüs gerdik. Ancak istiklal ve istikbal mücadelemizden en ufak taviz vermedik. Çünkü Türk Milleti bağımsızlık onuruna düşkün bir millettir. Esaret ve kölelik Türk milletinin asla kabul etmeyeceği bir ilkelliktir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir imparatorluk kaybettik ancak tarihi süreklilik içinde yeni bir Türk devletini kuvveden fiile geçirmeyi başardık.

- Anadolu topraklarında kurduğumuz 3. Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu itibarla Selçuklu Devleti Türk'tür, Osmanlı Devleti Türk'tür. Türkiye Cumhuriyeti de Türklüğün muzafferlik beratıdır. 99. yıldönümünü kutladığımız cumhuriyet, evvela cumhurun kararı, ardından da tarihi mükdesebatımızın dayanan kurucu kahramanlarının milli mücadelenin üzerine inşa edip kararlaştırdıkları millet egemenliği ve demokrasi anıtıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar gökten zembille inmemişlerdir. Nitekim hepsi Osmanlı İmparatorluğu döneminde hayata gözlerini açmışlar, Osmanlı İmparatorluğu'na hizmet etmişler, başka bir alternatif kalmadığından Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu sağlamışlardır.

- 20. yüzyıl hem ülkemiz hem de dünya bakımından sarsıcı ve sancılı hadiselerin yoğunluğuyla geçmiştir. Bu yüzyılın ilk çeyreğinde tek dişi kalmış canavara rağmen, milli devletimizi kurarak cumhuriyet rejimini tesis ve temin başarısını gösterdik.

- 20. yüzyıl Türk Milleti'nin beka Türkiye'nin de derlenme toplanma yüzyıldır. Bize göre cumhuriyetin ilk evresi doğrusuyla yanlışıyla, fazlasıyla eksiğiyle 1923-1946 arasında vücut bulan tek parti dönemidir. 1946-2017 yılları arasında tezahür eden 71 yıllık çok partili parlamenter sistem hayatı cumhuriyetin ikinci evresidir. Cumhuriyetin 2017'den geleceğe açılan 3. evresi ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile anılacak ve bu şekilde tanımlanıp anlam ve derinlik kazanacaktır. Yeni hükümet sistemi esasen önümüzdeki yeni bir Türk asrının mukaddimesidir.

- Cumhuriyetin 3. evresinin ve 2. yüzyılının ruh köküyle felsefi muhdevası Türkiye Yüzyılı ifadesiyle ortaya konulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 28 Ekim 2022 tarihinde açıklanan Türkiye Yüzyılı beyanı devlet ve toplum hayatımıza yeni bir hedef yeni bir moment yeni bir ivme kazandırmıştır. Türkiye Yüzyılı çağrısı yeniden bir Kızıl Elma seferberliğinin tefekkür sahasından tezekkür terakki teklif ve tedarik sahasına geçiştir.

- Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim' davetine icabet ediyor, çağrıya kulak veriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın 17 başlığını destekliyoruz. Türk Milleti beklenendir, özlenendir, yolu gözlenendir, hoşgörü ve merhametin sancak gibi yükselen erdemidir. İstikbal, huzur ve şefkat yüzyılımızın kapısı aralanmıştır. Dünyadan Türk'ü ve Türkiye'yi çekip çıkarın geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Tarihi yapan tarihi yazan tarihe kahramanlıklarıyla istikamet çizen Türk Milleti'ne de Cumhuriyet'in yeni yüzyılına mühür vurmak yakışacaktır.

- Ayrıntısına girmeyeceğim zedeleyici sebeplerden dolayı cumhuriyetin birinci yüzyılında treni kaçırdık. İkinci yüzyılında ise kaçırdığımız treni bu kez biz yapacağız gecikmeye fırsat vermeyeceğiz ve Türkiye Yüzyılı doğrultusunda hep birlikte ilerleyeceğiz. Allah'ın izniyle muvaffak olacağız.

- Zillet ittifakı cumhurbaşkanı adayının arayışıyla uğraşırken Cumhur İttifakı eserleriyle hizmetleriyle, haysiyetiyle, vizyon projeleriyle konuşmakta ve göz doldurmaktadır. Leyleğin ömrü nasıl laklakla geçiyorsa bunlarınki de dedikoduyla heba ve heder olmaktadır bu ittifakta buluşanların alayının aklını toplasanız bir incir kabuğunu dolduramayacaktır. Bunlarda ufuk, umut, hayır yoktur.

- Hep birlikte düşmüşler bir arka yakında ya bir kuzgun kapacak ya da bir karga.

- Zillet millete galip gelemeyecektir.