İmralı'da hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan çağrısıyla ilgili Bahçeli’nin "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek veya övmek" suçları kapsamında yargılanması istenen dilekçe; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.

Veryansın Tv'de yer alan suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Şikayet olunan şüpheli Devlet Bahçeli Terörist başı gelsin TBMM’de DEM Parti grubunda konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu kararlılığı gösterirse umut hakkı için yasal düzenlemenin önü açılsın" diyerek müsnet suçları işlemiştir. Şikayet olunan Devlet Bahçeli TBMM'de iktidar ortağı partinin genel başkanıdır. Yaptığı bu açıklamayla, 40.000 kişinin doğrudan veya dolaylı yoldan katili olan PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak için 40 yıldır yaptığı terör faaliyetini meşrulaştırmıştır."

Dilekçenin devamında "Şüpheli Devlet Bahçeli’nin suça konu eylemi, Anayasa md.83’te belirtilen yasama dokunulmazlığı kapsamında değildir. Anayasa madde 83/1’e göre “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.” Yasama dokunulmazlığı, yasama işlemlerine yönelik bir dokunulmazlık olup, şüphelinin eylemi yasama kapsamında bir konuşma değildir” ifadelerine yer verildi.