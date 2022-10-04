Devlet Bahçeli açıkladı. MHP, CHP'nin 'başörtüsü teklifine' destek vermeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün gerçekleştirilen MHP'nin TBMM'deki grup toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam gündeme getirdiği başörtüsüyle ilgili kanun teklifine ilişkin sorusunu hatırlattı.

Bahçeli, kanun teklifini desteklemeyeceğini şu ifadelerle açıkladı:

Böyle bir yasa geldiğinde, MHP geçmiş dönemde başörtüsü konusunda vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur, yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler" diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, başörtüsüne bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın.

Diğer taraftan 6'lı masayı hedef alan Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayının kim olacağından başka ikinci bir meseleleri bulunmayan bu acizler koalisyonu iyice sarpa sarmış, su kaynatmıştır. Zillet partilerinin birbirine güveni kalmamıştır. Her birisinin gündemi farklıdır, aday profili farklıdır" açıklamalarında bulundu.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kılıçdaroğlu dün, saat 21.00'da, çok önemli bir açıklama yapacağını söylemişti.

Kılıçdaroğlu videolu paylaşımında; "Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var!. Başörtüsü meselesini geride bırakmanın zamanı geldi!"" diyerek Meclis'e kanun teklifi vereceklerini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili halkım iyi akşamlar. Önemli bir konuyla ilgili sizi evime davet ettim. Hoş geldiniz sefa getirdiniz.

Biliyorsunuz uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan söz ediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor.

İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme aslında tam da bu. Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kamplaştırdılar adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet yaraları kapacak ki millet olarak dünya ile rekabete odaklanabilelim. Büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü artıracak. Her adım huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Onun için ben ucu nereye varırsa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım.

Biliyorsunuz geçen hafta, yol arkadaşlarıma "Yanımda mısınız? diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, cüret istiyor, gönül istiyor, gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin, kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle bu yol yürek istiyor yürek. Siyaseten büyük yürek istiyor.

"BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA YANLIŞLARIMIZ OLDU"

Türkiye'yi barıştırma yolu zor ve engebeli bir yol. Ve hep beraber bu yolda yürümek zorundayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN KANUN TEKLİFİ

Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız. CHP grubu amasız, fakatsız ev yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır. Saray'ın da samimiyet turnusolü bu. Bakalım onların tutumu ne olacak. Türkiye'nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye'nin çok kanayan yaralarını kapatma konusunda da biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok..."