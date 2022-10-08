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Devlet Bahçeli'den anayasa ve erken seçim açıklaması

MHP lideri Bahçeli, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bahçeli yeni anayasa çalışmalarına ilişkin "Yeni anayasaya ihtiyaç var" dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli "Şu an seçimi erkene alma siyasete malzeme olmamalı" şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 15:04
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den anayasa ve erken seçim açıklaması

Devlet Bahçeli'den anayasa ve erken seçim açıklaması
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

''Başörtüsü konusunun çözülmemiş gibi gündeme taşınmış olması üzücü. Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak açısından yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bu konudaki anayasa değişikliği ile ilgili MHP elden gelen gayreti gösterecek.

SEÇİMLER ÖNE ALINACAK MI?

Şu an için Türkiye'nin sorunlarının çok yoğunlaştığı bir otrtamda seçimlerin erkene alınması tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Türkiye'nin şartlarında Meclis bir karar verir mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşır ise belli bir kararı alır ve uygular. Diyelim ki yarın gireceğiz seçimlere 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayları yok. Adaylarının olmadığı yerde gürültü yapmanın manası yok"

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