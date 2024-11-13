MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya paylaşımlarının sebebi ortaya çıktı

Bahçeli’nin “Öcalan” çıkışı sonrası tabandan gelen tepkileri yumuşatma amacıyla paylaşımlarda bulunduğunu öne sürüldü.

Son dönemdeki çıkışlarıyla tartışma yaratan MHP lideri Devlet Bahçeli, son 2 gündür yaptığı art arda gelen sosyal medya paylaşımlarla dikkat çekmişti.

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TABANDAN GELEN TEPKİLER YUMUŞATILMAK İSTENİYOR

Cumhuriyet yer alan habere göre, Bahçeli’nin “Öcalan” çıkışı sonrası tabandan gelen tepkileri yumuşatma amacıyla söz konusu paylaşımları yaptığı ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zaman zaman sosyal medya üzerinden verdiği mesajlarla dikkat çekiyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı ve 2 kez de yinelediği çağrılar, siyaset gündemindeki yerini korurken, son 2 günde Bahçeli’den yine peş peşe paylaşımlar geldi.

MHP’nin sosyal medya hesabından önceki gün “Vakit tamamdır, söz konusu vatandır” notuyla paylaşılan videoda Bahçeli’ye ait görüntülerle birlikte bazı sözler paylaşıldı. İki dakikadan fazla süren videoda “Ülkücülük ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen,” “Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur, yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi” vurguları dikkat çekti. Bu videonun ardından dün de saat 15.00’te yeni “Vakit tamamdır” paylaşımı yapıldı.

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Paylaşımda, “Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; Vakit tamamdır, söz konusu vatandır” ifadeleri kullandı. Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar; MHP’den kamuoyuna yansımayan istifalar olduğunu, MHP oylarının anketlerde eridiğini ve Bahçeli’nin tabandan gelen tepkileri yumuşatmak amacıyla “Her şey vatan için” temalı duygusal paylaşımlar yaptığını öne sürüldü.

Paylaşımlarda özellikle ülkücü tabanın hassasiyetine yönelik içerik kullanıldığı dile getiriliyor.

"DEĞİL ELİMİZİ GÖVDEMİZİ KOYMAYA KARARLIYIZ"

Bahçeli’nin son TBMM Grup toplantısında; "Oyumuz artıyormuş, azalıyormuş. Vatan tehdit altındayken, milli birlik duvarlarımız sallanıyorken başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir. Böyle terörün bitmesi milli ülküdür. Kronik sorunları çözmek için er meydanına çıkacak Cumhur İttifakı’ndan başkası yoktur. Değil elimizi gövdemizi yatırmaya kararlarıyız. Oy kaygısı içinde değiliz" demişti.