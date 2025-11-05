4 Kasım 2025 tarihinde yapılan grup toplantısında konuşan Bahçeli “PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükte görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalı. MHP bu heyete katılmaya hazırdır.” dedi...

Açıkça söylemek gerekirse MHP’lilerin İmralı’ya gidip Öcalan’ı ziyaret etmek için bu kadar hevesli olmasını anlamak gerçekten de çok ama çok zordur.

Diğer yandan peşin peşin söyleyeyim Bahçelinin Öcalan için kurucu önder sıfatını kullandığı her konuşması benim tüylerimi diken diken ediyor, kanı beynime sıçratıyor.

İdrak edebilir mi bilmem ama lütfen biri Bahçeli’ye anlatsın; bu topraklarda kurucu önder sıfatı sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. Bu sıfatı terör örgütü kurup yöneten eli kanlı sefil bir terörist için kullanmak kabul edilebilir bir söylem değildir.

Bahçeli konuşmalarında mutad olduğu gibi bu konuşmasında da kendi ile aynı görüşte olmayan herkesi gene “İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın, terörsüz Türkiye hedefini baltalamanın arayışında olan bazı medya kuruluşlarının sipariş ve sivri görüşleri seslendiren sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Daha düne kadar Öcalan ve Demirtaş'ın arasına mayın döşemek suretiyle Terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların hazırlıklarını görüyoruz.” Sözleri ile itham etmiş.

Oysa daha düne kadar Bahçeli de bu görüşleri savunuyor, hatta daha ileri gidip DEM kapatılsın diye kürsüden bas bas bağırıyor, çıktığı her kürsüden Öcalan asılsın diye ip atıyordu değil mi?

Açıkça söylemek gerekirse insan bir politikacının fikriyatını bu kadar hızlı ve radikal bir şekilde değiştiren güç ne olabilir diye merak etmeden duramıyor.

Bahçeli bu kadarla da kalmadı konuşmasında “Milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir.

MHP bu heyete katılmaya hazırdır.” Sözlerini de sarf etti...

Doğrusu uzun yıllardır kodeste pinekleyen bebek katilinin İmralı’ya gidecek misafirlerine anlatacak bilinmeyen önem taşıyan neyi var bunu da çok merak ediyorum..

Bu teröristin milletvekilleri ile paylaşabileceği ilk ağızdan ve ilk elden dinlenmeye ihtiyaç duyulan mesajları ne olabilir?

Bakınız terör konusunu çalışmış her uzman bilir ki teröristler ile pazarlık yapılmaz, terör örgütleri ile uzlaşı aranmaz bu terör ile mücadelenin ana ilkesidir. Ayrıca her teröristin ve her terör örgütünün bir sahibi vardır. O sahip her kimse, hangi devletse onun onayı olmadan teröristlerin kendi başına bir karar verebilmesi de hiç bir şekilde mümkün değildir.

Diğer yandan açıklama ve söylemlere bakarsan bölücü Kürt siyasi hareketinin fikriyatında herhangi bir değişiklik olmadığı da görülüyor. Bunlar Türkiye’nin içinde bulunduğu ağır siyasi ve ekonomik krizden istifade ederek sahada terör ile alamadıklarını masada konuşarak almaktan başka bir şey düşünmüyorlar.

Son olarak DEM heyeti İmralı ziyaretinin ardından terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın mesajını paylaştı, bu mesaja göre; “Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır” sözleriyle Öcalan, bir anayasa değişikliğini işaret etmiş ve benim yukarıdaki paragrafta paylaştığım düşüncemi de doğrulamış.

Bakınız bunların dertleri belli; anayasadan Türkü kazıyıp atmak...

Türk ve Türklüğe düşman bölücü Kürtler ile Siyasi İslamcıların ortak derdi zaten daima budur, tamam onları anlıyorum da Türk Milliyetçisi olduğunu iddia eden ve kendini milliyetçi olarak tanımlayan MHP’lileri anlamak hiçbir şekilde mümkün değildir.

Bahçeli Grup toplantısı çıkışında ise gazetecilerin eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında AİHM kararı sorusuna "Sayın Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" yanıtını verdi.

Tamam ortada bence de büyük bir haksızlık ve hukuksuzluk var, Demirtaş hakkındaki karar bence de derhal uygulanmalı ama Demirtaş’ı bırakıp, İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını içeride tutmak makul ve kabul edilebilir bir iş olabilir mi?