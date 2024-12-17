MHP iktidara çağrı yaptı! 8 yıl sonra sessizliğini bozdu

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
MHP iktidara çağrı yaptı! 8 yıl sonra sessizliğini bozdu

MHP’li vekiller, CHP’li vekiller ile birlikte ‘TSK’nın olmazsa olmazı askerî sağlık sistemidir’ diyerek kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılmasını istedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması için MHP ve CHP milletvekillerinden çağrı geldi. Darbe girişimi sonrasında 32 askeri hastane kapatılmıştı. Türkiye, NATO ülkeleri arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke olarak dikkat çekerken, bu durum 8 yıldır tartışılmaya devam ediyor.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, ilk kez Cumhur İttifakı ortağı olan MHP'den de askeri hastanelerin yeniden açılması yönünde bir talep geldi.

Meclis Milli Savunma Komisyonu üyesi ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bedeli can ve kanla ödenen güvenlik ihtiyacı için askerî hastanelerin yeniden açılması, hayati önemde" ifadelerini kullandı.

CHP kanadından da benzer açıklamalar yapıldı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, "Kapattığınız askerî hastanelerin deneyiminden faydalanmayıp olası şehit sayımızın artmasına yol açmak ordumuzun itibarını zedeliyor’" dedi.

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