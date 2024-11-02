MHP İl Başkanı istifa etti. Gerekçesini açıkladı Öcalan açılımıyla ilgisi var mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP İl Başkanı istifa etti. Gerekçesini açıkladı Öcalan açılımıyla ilgisi var mı?

Son günlerde Devlet Bahçeli'nin çıkışı gündemdeki yerini korurken MHP'de dikkat çeken bir istifa kararı alındı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, işlerinin yoğunluğunu sebep göstererek görevinden istifa etti.

Bilecik’te 16 Eylül 2023’te yapılan MHP Bilecik İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresinde İl Başkanı seçilen Talha Özkan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tamamı şöyle: "Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum samimiyetle, sadakatle ve cesaretle yürütmekte olduğum MHP Bilecik il Başkanlığı görevimi bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayım.

Milliyetçi ülkücü harekete aidiyetim ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye bağlılığım ömrümün sonuna kadar devam edecektir. Görevde olduğumuz süreç boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye, genel merkez yetkilisi tüm genel başkan yardımcılarımıza ve genel merkez çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Gece gündüz demeden her zaman yanımda olan kıymetli aileme omuz omuza mücadele ettiğim il başkan yardımcılarıma il yönetim kurulu üyelerime, belediye başkanlarımıza ilçe başkanlarıma ve meclis üyelerime Milliyetçi ülkücü harekete gönül vermiş tüm teşkilatlarımıza canı gönülden teşekkür ederim."

mhp.jpg

Son Haberler
Çocuklarda böbrek taşı belirtileri nelerdir? Uzmanlar açıklıyor...
Çocuklarda böbrek taşı belirtileri nelerdir? Uzmanlar açıklıyor...
İstanbul'u sis bastı gökdelenler bulutların üstüne çıktı
İstanbul'u sis bastı gökdelenler bulutların üstüne çıktı
Kalyon Kültür’de sanatla dolu bir sonbahar
Kalyon Kültür’de sanatla dolu bir sonbahar
Yüksekova sis altında
Yüksekova sis altında
Evinin yanışını ağlayarak izledi
Evinin yanışını ağlayarak izledi