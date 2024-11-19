MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat'ın istifasının perde arkasındaki iddiaları ele aldı. Saymaz, Akarfırat'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrıldığını açıkladığını belirtirken, esas sebebin bu olmadığını yazdı.

'AKARFIRAT'IN TEKNESİYLE İNSAN KAÇAKÇILIĞI' İDDİASI

İddialara göre, Marmaris’te yaklaşık bir buçuk aydır Akarfırat’ın kızı Yasemin Akarfırat’a ait olduğu belirtilen bir tekneyle insan kaçakçılığı yapıldı. Saymaz, 6 Ekim’de Barış Kaya’nın eşi Gizem Kaya ve kız kardeşi Hülya Kaya’nın Yasemin Akarfırat’a ait balıkçı teknesine bindiklerini yazdı. Oğuz Akarfırat, teknelerinin çalındığını iddia ederken, Gizem Kaya tekneyi eşinin bir tanıdığından kiraladıklarını savundu.

İSRAİL YOLCU GEMİSİ KURTARDI

Saymaz, teknenin İçmeler’den bir kişiyle birlikte denize açıldığını, daha sonra ise arızalandığını aktardı. Büyük bir dalganın tekneyi devirdiğini ve yolcuların Yunan karasularına sürüklendiğini belirten Saymaz, bir İsrail yolcu gemisinin Gizem ve Hülya Kaya ile 'Abbas'ı kurtararak Yunan sahil güvenlik ekiplerine teslim ettiğini yazdı.

AKARFIRAT 'TEKNE' BAĞLANTISINI KABUL ETTİ

Saymaz, Akarfırat’la görüşerek istifasının tekneyle ilgili olayla bağlantılı olduğunu doğruladığını aktardı. Akarfırat, teknenin çalındığını ve olayın hemen emniyete bildirildiğini ifade ederken, Kaya ailesini tanımadıklarını ve bu kişilerin yasa dışı işlere karışmış olabileceğini iddia etti.

İsmail Saymaz, hem Gizem Kaya’nın hem de Oğuz Akarfırat’ın açıklamalarında çelişkiler bulunduğunu vurguladı.