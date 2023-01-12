MHP İl Başkanı'ndan istifa edenlere tehdit oldu mesaj: İsmail Saymaz açıkladı

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine sessiz kalan MHP yönetimine tepki gösteren çok sayıda partili üyeliklerini iptal etti. E-devlet üzerinden istifa eden bir kişiye mesaj gönderen MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ dikkat çeken ifadeler kullandı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz Baştuğ’un mesajını paylaşarak, Sinan Ateş ile yakın arkadaş olduklarına dikkat çekti.

İsmail Saymaz’ın “O mesajı gönderen MHP il başkanı tehditten yargılanıyor” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine sessiz kalan MHP, sürekli kan kaybediyor.

Bazı Ülkücüler e-devlet üzerinden parti üyeliklerini sonlandırdıklarını gösteren ekran kayıtlarını sosyal medyada yayınlıyor. Bazıları da hilal bıyıklarını keserek, partiyi protesto ediyor.

MHP, bugüne kadar suskunluğunu korudu.

Fakat dün…

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, üyeliğini iptal eden bir vatandaşa şu mesajı gönderdi:

“E-devlet üzerinden yapmış olduğunuz ‘siyasi parti üyelik sonlandırma’ işleminiz neticesinde MHP üyeliğiniz son bulmuştur. Bu tercihle yelken açtığınız yeni siyasi hayatınızda başarılar diliyor, partimize karşı herhangi bir sorumluluğunuzun ve manevi bir bağınızın kalmadığını dikkatinize sunuyorum.”

SİNAN ATEŞ’İN YAKIN ARKADAŞI

Sinan Ateş’in yakın arkadaşı olan Baştuğ’un suikast karşısında bir “Allah rahmet eylesin”i çok görerek, istifa edenlere gözdağı vermesi düşündürücüdür.

Fakat asla şaşırtıcı değil.

Baştuğ, bugün Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanıyor.

Suçu, tehdit!

İki yıldan beş yıla kadar hapsi isteniyor.

Tehdit ettiği kişi, MHP’ye muhalif olan bir Ülkücü: Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz.