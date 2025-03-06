MHP ile DEM Parti arasında büyük çatlak! İpler gerildi

Öcalan'ın 'PKK'yı feshetme' çağrısından sonra MHP ile DEM Parti arasında devam eden olumlu ilişkilerde ilk çatlak, DEM Partili Hatimoğlulları'nın "Metnin hiçbir yerinde YPG geçmiyor" ifadeleri sebebiyle oluştu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısının ardından DEM Parti ile MHP arasında yakınlaşma artmış, karşılıklı olumlu mesajlar verilmişti. Çağrının PKK'nin Suriye'deki kolu PYD/YPG'yi kapsayıp kapsamadığı kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Öcalan'ın çağrısından sonra açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Metnin hiçbir yerinde YPG geçmiyor" sözleri MHP'de rahatsızlığa sebep oldu.

HATİMOĞULLARI: YPG GEÇMİYOR

Hatimoğulları, Öcalan'ın çağrısının ardından “Bu çağrı oldukça açık ve net. Metnin hiçbir yerinde YPG geçmiyor” demişti.

MHP'DEN DEM PARTİ'YE SERT TEPKİ

Hatimoğullar'nın YPG ile ilgili çıkışına MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi. Çiçek, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün’deki yazısında bu konuyu gündeme getirdi.

"OYUN İÇİNDE OYUN VAR"

Çiçek, Hatimoğulları'nın açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

“Tülay Hatimoğulları, kimden yanasın? ABD mi, İsrail mi?

PKK’nın silah bırakma ve feshedilme sürecine girmesi karşısında İsrail büyük bir telaş içindeyken, DEM Eşbaşkanı Tülay Hatimoğulları bu telaşın neresinde durmaktadır?

İsrail cephesinde telaşlı bir hareketlilik başlamış görünmektedir. Siyonist Netanyahu, “Suriye Kürtleri korunmalı” maskesi altında terör örgütü YPG’yi korumaya yönelik açıklamalar yaparken, İsrail’in “İsrail Savunma Kuvvetleri’nin resmi X hesabına hoş geldiniz! Bu platform, ISK ile ilgili gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır.” şeklinde duyurduğu Türkçe bir sayfa açması da dikkat çekmektedir.

Tüm bu gelişmeler, İsrail’in aynı zamanda kara propagandaya hazırlandığını ve Türkiye’deki taraftarlarını diri tutmayı amaçladığını göstermektedir. Oyun içinde oyun var, ancak Türkiye bu oyunları bozacaktır.”