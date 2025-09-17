MHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili 'tehdit' edildiği yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili, "On gündür Hasan Mutlu'yu, Meclis üyelerini tehdit ettiler. Ölümle, ailesiyle tehdit edilen meclis üyesi var. Tehditlerden sonra şantaja başladılar" demişti.

CHP Genel Başkanı’nın bugün yaptığı açıklamalarda Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden dile getirilen iddialar, tamamen gerçek dışı ve asılsızdır.

Hiçbir somut delile dayanmayan bu ithamlar, siyaseti dedikoduya ve iftiraya indirgeyen bir anlayışın tezahürüdür. Hiçbir… — MHP İstanbul (@_MHPistanbul_) September 17, 2025

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de gazetecilere yaptığı açıklamada Bayrampaşa Belediyesi’ne yapılan operasyonla ilgili dikkat çeken sözler söylemişti.

Özel, gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Başkan Hasan Mutlu’yu AKP ve MHP’den farklı isimlerin telefonla aradığını söyledi. Özel, görüşmede Mutlu’ya “AKP’ye katılırsan operasyon duracak” ifadelerinin kullanıldığını belirtmişti.

Yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı’nın bugün yaptığı açıklamalarda Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden dile getirilen iddialar, tamamen gerçek dışı ve asılsızdır. Hiçbir somut delile dayanmayan bu ithamlar, siyaseti dedikoduya ve iftiraya indirgeyen bir anlayışın tezahürüdür" denildi.

Sosyal medyadan yayınlanan açıklamda "Hiçbir dava arkadaşımız Bayrampaşa Belediye Başkanını Cumhur İttifakıı’na davet etmemiştir yalan dolan iftirayı bırak Özgür…! Kamuoyuna duyurulur… Sertel SELİM MHP İstanbul İl Başkanı" denildi.