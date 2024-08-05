MHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Terk Tire'de toprağa verildi

Terk, memleketi Tire'de bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Halil İbrahim Terk, dün hayata veda etti. Terk’in cenazesi, bugün memleketi Tire'ye getirilerek Tire İmam Hatip Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı’nda defnedildi.

Cenaze törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, merhumun ailesi ve sevenleri katıldı.