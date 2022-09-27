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MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı

Sancaktepe'de, MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Hançer tedavi altına alındı. Hastane önüne tedbir amaçlı çevik kuvvete sevk edildi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:39
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MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
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Olay, saat 09.00 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi.

İddiaya göre, alışveriş için gittiği marketten çıkan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hançer, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse Hançer'i Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

HASTANEYE ÇEVİK KUVVETSEVK EDİLDİ 

Erkan Hançer'in yakınları ve parti üyeleri hastaneye gelirken güvenlik amaçlı hastane önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. (İHA)

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