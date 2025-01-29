MHP Kartalkaya faciasının ardından harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
MHP Kartalkaya faciasının ardından harekete geçti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından TBMM'ye her ilde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek bir kanun teklifi verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bolu Kartalkaya'da bir otelde yaşanan yangın faciasının ardından Meclise Belediye Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

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Özdemir, her ilde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerinin zorunlu hale getirilmesini amaçlayan kanun teklifi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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“Ülkemizde yangın ve diğer afetlere müdahale süresinin insanımızı hayatta tutabilmek için ne derecede kritik öneme sahip olduğunu Bolu'da çok acı bir şekilde tecrübe ettik.

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Bu kapsamda her ilimizde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek kanun teklifimizi Meclisimize sunduk. Ayrıca ‘Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik' uyarınca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini öngören kanun teklifimizi de hazırlıyoruz.

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Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantımızda ifade buyurdukları gibi MHP olarak hem bir daha böylesi felaketlerin yaşanmaması hem de kim olursa olsun sorumluların gereken cezayı alması için atılması gereken adımların kararlılıkla ve sonuna kadar takipçisi olacağız.”

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