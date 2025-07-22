MHP kulisinde ihale İsmail Saymaz'a kaldı! Saymaz kendini bu sözlerle savundu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son açıklamasında "Basına kapalı toplantıdaki sözlerimin malum sözde bir gazeteciye sızdırılması, o dedikodu markası ve her ipte cambazlık yapan gazetecinin de mal bulmuş mağribi gibi gündeme taşıması zamanlama itibariyle manidardır. Ve notlarımız arasındadır." diyerek gazeteci İsmail Saymaz’ı hedef almasının ardından Saymaz, köşe yazısında yer alan kulis bilgisinin kaynağına ve zamanlamasına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yaptı. Saymaz, söz konusu bilginin 18 Temmuz’da yapılan MYK toplantısıyla hiçbir ilgisi olmadığını, aylar öncesine ait bir milletvekilleri toplantısında dile getirilen sözlerden bahsettiğini vurguladı.

“Sayın Bahçeli'nin açıklamasında benimle ilgili hak etmediğimi düşündüğüm bir bölüm var. Kendisinin yanlış bilgilendirildiğini zannediyorum” diyen Saymaz, söz konusu bilgiyi MYK toplantısından önce, hem de MHP’li olmayan bir siyasetçiden öğrendiğini ifade etti.



“Ben MHP’nin 18 Temmuz’daki MYK toplantısından herhangi bir bilgi edinmedim. Zaten o toplantıdan haberim bile yok. Bu bilgiyi iki gün öncesinde duydum ve aldığım bilgiye göre Sayın Bahçeli, bu ifadeyi birkaç ay önce bir milletvekilleri toplantısında kullanmıştı.”

Saymaz, bu tür kulis bilgilerini yalnızca MHP’ye dair değil, AK Parti ve CHP gibi partilerin de kapalı toplantılarında konuşulanları gazetecilik faaliyeti gereği araştırdıklarını belirtti. Ancak bu durumda, MHP’nin son MYK’sına dair hiçbir iddiasının olmadığını özellikle vurguladı.

Açıklamasının devamında Saymaz, bilginin kendisine ulaşmasının ardından hemen yazıya dökmediğini, konuyu iki farklı ve güvenilir kaynaktan teyit ettikten sonra köşesine taşıdığını belirtti:

“Bu bilgi bana MHP’li olmayan bir siyasi isimden ulaştı. Ayrıca yazmadan önce iki ayrı güvenilir kaynağımdan teyit ettim. Yazımı da yorum katmadan, sadece bilginin aktarımı şeklinde kaleme aldım. Hangi ülkede gazetecilik yaptığımı gayet iyi biliyorum.”

Saymaz, Bahçeli’nin açıklamalarının kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu belirterek, hem kendi habercilik sorumluluğuna hem de haberin dayandığı kulis kaynaklarının doğruluğuna dikkat çekti.