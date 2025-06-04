MHP Kurultayı’na bak CHP Kurultayı’nı anla

CHP'lilerin Ankara 41 ve 42. Asliye Hukuk mahkemelerinde, “38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle” açtıkları iki ayrı dava 41. Asliye Hukukta birleştirildi.

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan savunmasında dedi ki;

“Kurultay başvurusu YSK’ya yapılır ve bunun usule uygun olup olmadığı kararı YSK’dadır. Haliyle bu dava bakımından da mahkeme değil YSK görevlidir. Bu bağlamda usulen de davanın reddi gerekir.”

Dava hakkında ünlü hukukçular; Metin Günday, Ahmet Kılıçoğlu, Fahri Bakırcı, Abbas Kılıç ve Timuçin Köprülü’nün hazırladığı 6 sayfalık mütalaayı iptal isteyenlerin avukatı Onur Üregen şöyle değerlendirdi:

“Mütalaada imzası bulunanlar somut iddialar olması dahilinde Kurultay’ın iptal edilebileceğini kabul etmişlerdir.”

Dava Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinin beklenmesi amacıyla 30 Haziran’a ertelendi.

Savcılığın 2 Haziran’da mahkemeye gönderdiği iddianamede;

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "müşteki" gösterildi.

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş gösterildi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş ile toplamda 12 kişi için "siyasi partiler kanununa muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis ve ceza süresince siyaset yasağı istendi.

CHP davasının 30 Haziran’da karar bağlanması bekleniyor.

Türk siyasi hayatında yaşanan en çarpıcı örneği hatırlatayım.

Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın, Sinan Ogan MHP genel başkanlığı seçimi yapılması amacıyla parti tüzüğüne uygun sayıda imza toplayarak Olağanüstü Kurultay için Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme MHP olağanüstü kurultayının 15 Mayıs 2016’da yapılması için kayyum heyeti atadı.

Ancak 14 Mayıs 2016’da Sivas Gemerek ve Kastamonu Tosya'da mahkemeleri Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin atadığı kayyum heyetinin kararına ihtiyati tedbir koydu.

AKP’li Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ankara Valiliği de konuya müdahil oldu.

Ankara Valiliği 14 Mayıs saat 22.30’da şu açıklamayı yaptı:

"Valiliğimize tebliğ edilen mahkeme kararlarından MHP kongresinin yapılamayacağı anlaşılmıştır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koltuğunu kaybetmemesi için “siyasi karar” da devreye girdi.

Adalet Bakanlığı ve Ankara 25. İcra Dairesi ihtiyati tedbiri destekledi olağanüstü kurultay iptal oldu.

MHP açısından sonuca gelince;

MHP Kurultayı iptal oldu.

Bahçeli koltuğunu korudu.

MHP bölündü, İYİ Parti kuruldu.

MHP, AKP’ye yandaş oldu.

Bahçeli Erdoğan’a “Tek Adam Rejimi” hediye etti.

CHP açısından sonuç ne olur?

Yanıt vermeden önce AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi kararını hatırlatayım:

“Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal’i partiden tehcir ettiler…”

Siyasi karar işte budur.

Yargı kararı da 30 Haziran’dadır.

Tarih tekerrür eder mi?

Siyasi karar etkili olursa, yargıdan aksi karar beklemek saflık olur.