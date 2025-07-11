MHP Lideri Bahçeli'den Demirtaş'a teşekkür

Serbesiyet'te yer alan habere göre, PKK terör örgütünün Süleymaniye'de düzenlediği temsili silah bırakma töreni sonrasında Devlet Bahçeli, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a teşekkürlerini iletti.

BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A TEŞEKKÜR

Demirtaş'ın avukatını arayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

"Bu sonucun ortaya çıkmasında katkıları çok değerli ve etkili oldu, bu vesileyle teşekkürlerimi, selam ve saygılarımı kendisine iletirseniz sevinirim."

Bahçeli'nin mesajını Demirtaş'ın avukatı, Edirne Cezaevi’ndeki eski HDP Genel Başkanı'na Demirtaş’a iletti.

Demirtaş da kendi el yazısıyla Bahçeli’ye bir mesaj yazarak katkılarından dolayı teşekkürlerini, selam ve saygılarını iletti.