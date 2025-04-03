MHP lideri Bahçeli'den son dakika boykot açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP lideri Bahçeli'den son dakika boykot açıklaması

Son dakika... Son dakika... MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli, boykot eylemlerine ilişkin, "Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanıyla, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağandışı vakıa olup milli güvenlik tehdididir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’i anma mesajında CHP’nin boykot çağrılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde devletine, hukukuna, milli kurumlarına, milli ekonomisine ve meşru hükümetine demokrasi dışı vasıtalarla cephe açan, devamlı şiddet saçan bir muhalefet anlayışına tesadüf edilmemiştir.

Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanıyla, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağandışı vakıa olup milli güvenlik tehdididir.

Esnafımıza, eşrafımıza, velhasıl sosyal ve ekonomik hayatımıza boykot maskesiyle operasyona kalkışmanın tarif ve tercümesi ifade ve düşünce hürriyetiyle, demokratik hak ve kazanımlarla bağdaşmayacağı gibi vatan ve millet sevgisiyle de izah ve ifade edilemeyecektir.

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