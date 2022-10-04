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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında canlı yayında konuşuyor.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 10:41
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında konuşuyor
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında canlı yayında konuşuyor.

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