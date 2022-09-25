25 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Erzurum'da düzenlediği mitingde konuştu. Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "Demirtaş'ı dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu yetkiyi nereden alıyorsunuz?" dedi.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 20:21
Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
+
Aa
-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Erzurum'da düzenlediği mitingde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alan Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Elazığ’a gitti, Gakkoşlar Kılıçdaroğlu’na ders verdi. Kılıçdaroğ'lunun 'Demirtaş ile Osman Kavala serbest kalsın' sözü cümle aleme gösterildi. CHP'li bir milletvekilinin utanmadan 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor' sözleri de pankartlara yansıdı. Bu pankartların hepsi doğru hatta daha fazlası vardır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakaret içerikli bir iftiradır. Kılıçdaroğlu, afişin önünde poz verip 'barışacağız' demesi, tüm Türkiye'ye meydan okuma küstahlığıdır'' ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
1
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
2
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
3
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
4
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
5
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
6
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
7
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
﻿Uşak'ta inanılmaz olay: Ava giderken av oldu
﻿Uşak'ta inanılmaz olay: Ava giderken av oldu
﻿Uşak'ta inanılmaz olay: Ava giderken av oldu
﻿Büyükelçiler Mahsa Emini için çağırıldı
﻿Büyükelçiler Mahsa Emini için çağırıldı
﻿Büyükelçiler Mahsa Emini için çağırıldı
﻿Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
﻿Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
﻿Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
﻿İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran: Bu iktidar gidici
﻿İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran: Bu iktidar gidici
﻿İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran: Bu iktidar gidici
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.