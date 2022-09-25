﻿Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Erzurum'da düzenlediği mitingde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alan Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Elazığ’a gitti, Gakkoşlar Kılıçdaroğlu’na ders verdi. Kılıçdaroğ'lunun 'Demirtaş ile Osman Kavala serbest kalsın' sözü cümle aleme gösterildi. CHP'li bir milletvekilinin utanmadan 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor' sözleri de pankartlara yansıdı. Bu pankartların hepsi doğru hatta daha fazlası vardır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakaret içerikli bir iftiradır. Kılıçdaroğlu, afişin önünde poz verip 'barışacağız' demesi, tüm Türkiye'ye meydan okuma küstahlığıdır'' ifadelerini kullandı.