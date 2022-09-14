14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bahçeli'den Azerbaycan mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan'ın provokasyonları sonrası sınırda Azerbaycan'la çıkan çatışmalarla ilgili paylaşımda bulundu...

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:22
Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Azerbaycan mesajı

Bahçeli'den Azerbaycan mesajı
+
Aa
-

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ’ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde kardeş ülke Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye’nin desteği de tam ve eksiksizdir. Ermenistan’ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür.

Vatan uğruna şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in şahsında kardeş Azerbaycan halkına ve aziz Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Unutulmasın ki, bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
1
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
2
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
3
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
4
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
5
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
﻿NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı
6
﻿NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
7
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Kalp krizi nasıl gelir? İşte o detaylar...
﻿Kalp krizi nasıl gelir? İşte o detaylar...
﻿Kalp krizi nasıl gelir? İşte o detaylar...
﻿Tek tekerli tehlikeli şov
﻿Tek tekerli tehlikeli şov
﻿Tek tekerli tehlikeli şov
﻿Twitter hissedarları onayladı: Elon Musk 44 milyar dolara alabilir
﻿Twitter hissedarları onayladı: Elon Musk 44 milyar dolara alabilir
﻿Twitter hissedarları onayladı: Elon Musk 44 milyar dolara alabilir
﻿Fenerbahçe'nin Rennes maçı kadrosu belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin Rennes maçı kadrosu belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin Rennes maçı kadrosu belli oldu
﻿EuroLeague'nin yeni başkanı belli oldu
﻿EuroLeague'nin yeni başkanı belli oldu
﻿EuroLeague'nin yeni başkanı belli oldu
﻿60 yıllık kocasını öldüren Mevlüde Akgün’e ağır tahrik indirimi talebi
﻿60 yıllık kocasını öldüren Mevlüde Akgün’e ağır tahrik indirimi talebi
﻿60 yıllık kocasını öldüren Mevlüde Akgün’e ağır tahrik indirimi talebi
﻿AKP’li belediye başkanlarının pavyonda alem yaptığı görüntülere erişim engeli
﻿AKP’li belediye başkanlarının pavyonda alem yaptığı görüntülere erişim engeli
﻿AKP’li belediye başkanlarının pavyonda alem yaptığı görüntülere erişim engeli
﻿İzmir Bergama’da icradan satılık tarım arazisi
﻿İzmir Bergama’da icradan satılık tarım arazisi
﻿İzmir Bergama’da icradan satılık tarım arazisi
﻿İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu
﻿İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu
﻿İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu
﻿Adana yumurtalık SYDV işçi alacak
﻿Adana yumurtalık SYDV işçi alacak
﻿Adana yumurtalık SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.