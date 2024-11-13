MHP liderinin gizli danışmanından kriz çıkarak sözler: 'Bahçeli, Erdoğan’ın bileğini masaya yapıştırmak üzere'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olduğu iddiaları ile gündeme gelen MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gizli danışmanı olduğu iddia edilen Mümtaz’er Türköne’den Cumhur İttifakı’nda kriz yaratacak bir yazı kaleme aldı. , Medyascope’taki köşe yazısında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

MHP liderinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya değinen Türköne, “Bahçeli, Erdoğan’ın bileğini masaya yapıştırmak üzere” başlıklı yazısında “Grup toplantısında Devlet Bahçeli, ayağını yere vurarak bulunduğu yerde kararlılıkla durmaya devam ettiğini ısrarlı ve vurgulu bir üslupla tekrarladı. Kendine özgü özenle seçilmiş cümlelerinin arasından, keyfine göre tereddüt ifadeleri çıkarmaya çalışacak olan zorlama yorumlara da at koşturacak bir alan bırakmadı. ‘Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan’ cümlesi durumu açıklamak için yeterli” ifadelerine yer verdi.

Mümtaz’er Türköne

"BAHÇELİ ROLLERİ TEK HAMLEDE ÇALDI"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 1 Ekim’de açıldığı gün Bahçeli’nin DEM Parti sıralarına giderek milletvekilleriyle tokalaşmasına değinen Türköze, daha sonra Efkan Ala’nın da aynı hamlede bulunduğunu hatırlattı.

“Tiyatroda sanatını çok iyi konuşturarak esas oyuncunun önüne geçen yardımcı oyuncular için ‘iyi rol çalıyor’ denir” diyen Türköze, Bahçeli ve Erdoğan için “Bahçeli meşhur konuşmasıyla bütün rolleri bir tek hamlede çalınca Erdoğan, aktif bir sessizliğe büründü. Aktif, çünkü konuşmasa da tasarruflarıyla maksadını ve durduğu yeri gösteriyor. Kayyım atamaları ve bu atamalara sahip çıkması, Bahçeli’ye cevap olarak yeterliydi” değerlendirmesini yaptı.

'DEVLET İLE HÜKÜMET KARŞI KARŞIYA'

Devlet ile hükümetin karşı karşıya geldiğini iddia eden Türköze, tartışma konusunun ise, Suriye, özellikle Kuzey Doğu Suriye’deki PKK-PYD sahipliğindeki Kürt otonomisi olduğunu aktardı.

Bahçeli’nin, ‘gelecek seçimin değil, gelecek nesillerin hesabı’ vurgusunun, polemiğe yakın olduğunu ifade eden Türköze, şunları aktardı: “Bahçeli Erdoğan’ı inceden inceye kişisel hesaplarını her şeyin üzerine koymakla itham ediyor. “Günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek” muhalefete söylenecek söz değil. “Oy hesabı yapmıyoruz” yiğitliği de, “gövdesini dağın altına koyan” bir fedakârlık kontrastı oluşturuyor. Kiminle? Muhatabı iktidarın büyük ortağı.”

"BİLEK GÜREŞİ DEVAM EDİYOR"

Türköze, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Bahçeli sabit kadem. Erdoğan masaya -kayyım tayini gibi- sadece bir kart fırlattı. Henüz elini açık etmedi. Mesele Suriye’ye operasyon ise, kapılar kapalı görünüyor. Sonuç: Bilek güreşi devam ediyor. Şahsî yorumum şu: Bahçeli, Erdoğan’ın bileğini masaya yapıştırmak üzere.”

"APO'YA PAŞA RÜTBESİ" VERİLSİN DEMİŞTİ

Mümtaz'er Türköne, Kürt sorununun çözümü için PKK Terör Örgütü Elebaşı Öcalan'ın da dahil edileceği bir genel affın şart olduğunu öne sürmüştü. Türköne, “Apo'ya paşa rütbesi verilip Türkbükü'ne gönderilsin” demişti.