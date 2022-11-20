﻿MHP'li il başkanı Murat Öner hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Öner'in vefat haberinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları taziye mesajı yayımladı.
Bazı partililer de hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.
(Kaynak: AA)
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