MHP Milletvekili'nden Sedat Peker'e teşekkür. Emekli polisin tedavisi için 1 milyon 800 bin TL yardım etti

Sedat Peker, felç olan ve emekliye ayrılan Özel Harekat Polisi Ömer Korkmaz’a yardımda bulundu. Peker, Korkmaz’ın tedavisi için 1 milyon 800 bin TL bağışladı. Bağış, Peker'in avukatı aracılığıyla Korkmaz’a gönderildi. Bu yardım, Korkmaz’ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masraflarını kapsıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter de Sedat Peker’e teşekkür etti. Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Allah razı olsun. Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. Yönter’in bu açıklaması, Peker’e yönelik bir nevi takdir gösterisi olarak yorumlandı.