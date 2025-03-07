MHP 'Öcalan' sonrası fokur fokur kaynıyor. 'Partiden kopmalar olabilir!' Ünlü gazeteci açıkladı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’a, “Gelsin Meclis’te konuşsun, PKK’nın lağvedildiğini haykırsın” sözlerinin ardından Türk siyasetinde yeni bir döneme girildi.

DEM Parti heyetinin bebek katili Öcalan ile yaptığı görüşmeler sonucunda heyet, Öcalan’ın PKK’ya yazdığı mektubu kamuoyuna okudu. Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısının okunması ve kanlı örgütün, “ateşkes” adı altında silah bırakacağını açıklaması, ve PKK’nın diğer kolu YPG’nin ise silah bırakmayacağını duyurması tartışmalara neden oldu.

Yaşanan bu gelişmeler Türk siyasetini ikiye bölerken, kimi kesim bu süreci desteklerken, diğer bir kesim ise “barış görüşmeleri “adı altında gerçekleştirilen sürece büyük tepki gösteriyor.

"BAHÇELİ'YE 'PARTİDEN KOPMALAR OLABİLİR' DİYE BİLGİ VERİLDİ"

Gazeteci Sabahattin Önkibar, bebek katili Öcalan ile barış görüşmeleri sonrası MHP’de kaynamanın başladığını, sesini çıkarmayan bazı milletvekillerinin artık ulu orta konuşmaya başladığını belirterek, Bahçeli’ye ‘Partiden kopma olabilir’ diye bilgi verildiğini iddia etti.

“APO’YLA BARIŞ MASALI SONRASI MHP’DE KAYNAMA BAŞLADI”

Önkibar yaptığı konuşmada şunları söyledi,

Sabahattin Önkibar: “Apo’yla barış masalı sonrası MHP’de kaynama başladı. Tabandan gelen baskı sonrası sinip sesini çıkarmayan bazı milletvekilleri artık ulu orta konuşmaya başlamış. Bunun üzerine ‘Partiden kopma olabilir’ denilerek Bahçeli’ye bilgi verildi. Bana aktarılan bilgide böyle bir ihtimalin önüne geçmek için güya barış masalına itiraz etmeye başlandı görüntüsü verilip MHP içindeki tepkinin büyümesi önlenmeye çalışılıyor” dedi.