MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk: 200 liraya fındık satmam!

Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

Fındık bölgesinde TMO’nun açıkladığı fiyata üretici, üretici temsilcileri, muhalefet ve STK’lar yoğun tepki gösterirken, başta Ordu olmak üzere fındık üreten illerin AK Partili başkan ve vekilleri ise “iyi fiyat” savunmasına geçtiler.

“TMO FINDIK ALAMAZ!”

Cumhur İttifakı’ndan ilk tepki ise MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk’ten geldi. “TMO hiç fiyat açıklamasaydı daha iyiydi” diyen Milletvekili Şanlıtürk, şu açıklamayı yaptı;

“Toprak Mahsulleri Ofisi fındık fiyatını; Levant kalite için 195 TL, Giresun fındığı için 200 TL’den açıkladı. Öncelikle hayırlı, uğurlu olsun.

Peşin peşin söyleyeyim, benim 200 TL’den verecek fındığım yok. Üreticinin de vereceğini zannetmiyorum.

Toprak Mahsulleri Ofisi bu fiyatla fındık alamaz. İmkânı olan fındığı pazara indirmeyecektir.

HİÇ AÇIKLAMAMAK BU FİYATTAN İYİDİR

Her fırsatta görüşlerimizi dile getirdik. Düşük fiyat açıklamaktansa hiç fiyat açıklamadan sahaya girmemek daha doğrudur.

2023 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi 4000 ton fındık almış; bu sezon onun üçte biri kadar fındık alacağını zannetmiyorum.

Her sene olduğu gibi bu sene de olacaktır; Ağustos, eylül aylarında fındığını satmak zorunda olan; bırakacak yeri olmayan, amele parası verecek olan, çocuğunu okula gönderecek olan hemşehrilerimizin fındığı daha düşük fiyattan işlem görecektir.

FINDIK FİYATI 300’Ü AŞAR

Bu seneki fındıkta yaşanan olağanüstü şartlar yaşanmamış olsaydı, fiyatı normal kabul edebilirdik. Olağanüstü şartlar; yani zirai don felaketi olmuş, kuraktan fındığın dallarının kuruduğu yerler olmuş. Yani, rekolte 350 bin ton civarında olan bir sezonda bu fiyat üreticiyi tatmin etmez.

Yine görüşümü yineliyorum; kasım-aralık ayında fındık 300 TL’nin üzerine çıkar. Alan da satan da hesabını ona göre yapsın."