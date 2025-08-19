MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk: Emanete fındık bırakmayın, fiyat 300 TL’yi aşacak

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılki fındık rekoltesinin 350 bin ton civarında gerçekleşebileceğini belirten Şanlıtürk, fiyatlara ilişkin dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

“NİSAN’DAKİ DON REKOLTEYİ VURDU”

Şanlıtürk, Nisan ayında yaşanan zirai don olayının üretimi ciddi şekilde etkilediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Nisan ayında gerçekleşen zirai don hadisesinden sonra; bu yılki rekoltenin 400.000 tonu geçmeyeceğini ve kasım-aralık aylarında fındık fiyatının 300 TL’nin üzerine çıkacağını söylemiştik.”

“350 BİN TON CİVARINDA REKOLTE BEKLENİYOR”

Fındık bahçelerinde görülen manzaranın da tahminleri doğruladığını belirten Şanlıtürk, üretimin daha da düşük olabileceğine dikkat çekti:

“Bahçedeki fındıkların durumu da gösteriyor ki 350.000 ton civarında bir rekolte ancak gerçekleşebilir.”

“EMANETE BIRAKMAYIN, HEMEN SATMAYIN”

Üreticilere önemli bir çağrıda bulunan Şanlıtürk, fındığın fiyatının yükselmesi için üreticilerin dikkatli davranması gerektiğini vurguladı:

“Üreticilerimiz emanete fındık bırakmaz ve imkanı olan üreticilerimiz hemen fındığını satmazsa, fındık fiyatının hızlı bir şekilde yükseleceğine olan inancım tamdır.”

“TMO BU FİYATTAN FINDIK ALAMAZ”

Mevcut alım fiyatının piyasa koşullarına göre yetersiz olduğunu belirten Şanlıtürk, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu yıl açıklanan fiyatla fındık almasının zor olduğunu da sözlerine ekledi:

“Açıklanmış olan fiyattan Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene fındık alamaz.”

“FINDIK ÜRETİCİSİNİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Milletvekili Şanlıtürk açıklamasını, üreticilere verdiği destek mesajıyla tamamladı: