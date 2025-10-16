Hakan Yıldız/ Ordu/Yeniçağ

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, 11-12 Nisan 2025'te Ordu ve Karadeniz'i sarsan zirai don felaketinin fındık rekoltesini yüzde 50-100 oranında erittiğini belirterek, üreticilerin ekonomik çöküş yaşadığını vurguladı.

Rekolte 64 bin tona gerilerken, dönüm başına verim 27 kilograma düştü; fiyatlar 300 TL'ye çıksa da maliyetler 222 TL'yi aştı. Şanlıtürk, bankalardan alınan zirai kredilerin faizsiz en az bir yıl ertelenmesini ve ek kredi imkanlarının sağlanmasını talep etti.

"Tek geliri fındık olan aileler çöküşün eşiğinde" diyen vekil, devletin acil müdahalesini hayati gördü. TARSİM sigorta ödemelerindeki banka engellerine öfke kusan Şanlıtürk, borçsuz hesaplara bile bloke konmasını eleştirdi; gecikmelerin 15 günü bulduğunu, blokelerin derhal kaldırılmasını ve ödemelerin yasal faiziyle yapılmasını istedi.

TBMM Zirai Don Komisyonu'nun Haziran'daki Ordu incelemesi hasarları teyit ederken, Tarım Bakanlığı'nın dönüm başına 4.200 TL'lik düşük desteği yetersiz bulundu. Şanlıtürk, "Felaketin yükü üreticiye değil, devlete binsin" çağrısıyla yetkilileri harekete geçirdi. Üreticiler, destek başvurularının hızlandırılmasını bekliyor.