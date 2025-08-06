MHP Ordu Milletvekili Şanlıtürk’ten fındık fiyatlarına sert tepki

Ordu / Hakan Yıldız / Yeniçağ

TMO’nun Giresun kalite için 200 TL/kg, Levant kalite için 195 TL/kg olarak belirlediği fiyatları “yetersiz” bulan Şanlıtürk, üreticilerin bu rakamlarla ürün vermeyeceğini savundu.

“BENİM 200 TL’DEN VERECEK FINDIĞIM YOK”

Şanlıtürk, zirai don ve kuraklık nedeniyle rekoltenin 350 bin ton civarına düştüğünü hatırlatarak, açıklanan fiyatların üreticiyi memnun etmeyeceğini belirtti. “Fiyat açıklanmamış olsaydı, daha iyiydi” diyen Şanlıtürk, TMO’nun bu fiyatlarla alım yapamayacağını öne sürdü.

KASIM–ARALIK İÇİN 300 TL TAHMİNİ

Fındık fiyatlarının yıl sonuna doğru artacağını öngören Şanlıtürk, “Kasım–Aralık aylarında fiyatlar 300 TL’yi aşar. Alan da satan da hesabını buna göre yapsın” diyerek üreticilere ve tüccarlara çağrıda bulundu.

TMO’NUN ALIM SÜRECİ

TMO, kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos’ta başlayacak. Alımlar randevulu sistemle yapılacak olup, üreticiler 18 Ağustos’tan itibaren e-Devlet veya TMO’nun randevu sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.