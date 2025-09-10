MHP, PKK açılım tiyatrosunu savunmaya devam etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, “Terörsüz Türkiye Buluşmaları” kapsamında yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Yalçın, küresel gelişmeler, Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolü ile MHP’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye’nin terörle mücadelesinde elde ettiği başarıları vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye" vizyonuna dikkat çekti. MHP'li Yalçın, "Bilinmelidir ki Terörsüz Türkiye’den geriye dönüş yoktur. Teröre ve terörizme taviz verilmemiş, verilmeyecektir." dedi.

Yalçın, Türkiye’nin terörle mücadeledeki başarılarının dost ve düşman tarafından görüldüğünü, “Türkiye terörü, terörizmi yenmiştir. Emperyalizmin dişlerini kırmıştır.” sözleriyle dile getirdi.

Açıklamasında ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecine dikkat çeken Yalçın, PKK’nın fesih kararına ve DEM Parti’nin meşru siyasete yönelişine atıfta bulundu.

Yalçın'ın açıklamasından satır başları:

"Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak terörle mücadeledeki üstün başarıları ve hasımlarına karşı etkili sonuçlar alması, ülkemize yönelik hesapları bozmuştur.

Daha açık bir ifadeyle Türkiye terörü, terörizmi yenmiştir. Emperyalizmin dişlerini kırmıştır.

Uluslararası ilişkiler literatüründe 'yumuşak güç' olarak nitelendirilen Türkiye’nin yeni yüzyıldaki Kızılelma’sı, '21. Yüzyılda Lider Ülke' hedefine ulaşmaktır.

Uluslararası alanda, diplomaside Türkiye’nin kazandığı yüksek itibar ve sağladığı güven, hem ülkemizin payidar kalması hem de Türk ve Türkiye Yüzyılı ülküsünün gerçekleşmesi bakımından önemlidir. Bu büyük hedefe ulaşmak, sadece dünyada hatırı sayılır bir ülke olmakla değil, aynı zamanda Türkiye’de iç dengeleri yerli yerine koymak ve sosyal barışı kalıcı kılmakla mümkün olacaktır.

Sayın Genel Başkanımızın samimi çabaları ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin ve keskin iktidar desteği neticesinde, PKK kendini feshetme kararı almış ve Dem Parti de meşru zeminde siyaset yapma arayışlarına girmiştir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda, vatan sathında başlatılan 'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' temalı 'Terörsüz Türkiye için Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları', büyük bir heyecan ve coşku içinde sürmektedir.

Türk siyasetinde barış ikliminin egemen kılınması ve çoklu dış etkenlere karşı iç dinamiklerin güçlendirilmesi yolunda MHP’nin başlattığı dayanışma toplantılarına, toplumun her kesiminden yoğun ilgi gösterilmektedir.

Sayın Devlet Bahçeli, millî iradenin sesi olmuştur.

Sayın Genel Başkanımızın Terörsüz Türkiye hamlesi, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da desteklenmiş ve devlet politikası hâline gelmiştir. Bilinmelidir ki Terörsüz Türkiye’den geriye dönüş yoktur. Teröre ve terörizme taviz verilmemiş, verilmeyecektir."