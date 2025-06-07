MHP, Saadet Partisi'ni ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal'dan oluşan MHP heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi'ne ziyarette bulundu. Durmaz, "Onlarca nesil terörle büyüdü. Bugün hiçbir suçu günahı olmayan masum bebekler, torunlar bununla yaşamasınlar. Başka şehit cenazeleri gelmesin. Başka ocaklara ateş düşmesin. Türkiye bu beladan kurtulsun ve yarınlarına daha güvenli, daha umutlu, daha güzel bir şekilde bakabilsin istiyoruz" diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, "Bölgede başka toplum önderleri de var. PKK olayına karşı olan insanlar vardı. O insanların da muhatap alınması çok doğal bir şey olur" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Kadın Kolları Genel Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci ve Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İsmail Furkan Öztürk'ten oluşan Saadet Partisi heyeti, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal'dan oluşan MHP heyetini Genel Merkez'de ağırladı.

GAZZELİ KADININ YAPTIĞI KURABİYE İKRAM EDİLDİ

Bayramın birleşmenin, barışmanın, bağışlamanın günü olduğunu belirten Durmaz, başta Gazze olmak üzere bu bayramı buruk geçirenlere, bayramın onları bu zulümden kurtulmasına vesile olmasını diledi.

Güneş, heyete ikram ettikleri kurabiyenin bir özelliği olduğunu ve kurabiyeyi Türkiye’de yaşayan bir Gazzeli kadının yaptığını ve diğer partilere yapılan ziyaretlerde de bu kurabiyenin götürüldüğünü belirtti. Güneş, kurabiyeyi yapan Gazzeli İsraa Alhalabi’nin mektubunu okudu.

Gazze meselesinin bir parti meselesi değil ülkenin ve insanlığın meselesi olduğunu belirten Güneş, “Mazlumların yanında olma meselesi. 75 yıldır o bölgede huzur yok. Çünkü İsrail diye bir devlet var orada” dedi. Durmaz, Türkiye’nin sınırlarının Kudüs’ten başladığını her platformda belirttiklerini ifade ederek, bu konuda son derece samimi ve duyarlı olduklarını söyledi. Durmaz, “Her türlü, maddi ve manevi olarak Gazze’deki kardeşlerimizin yanındayız. Bu konuda atılan ve atılmış her türlü adımı destekliyoruz” diye konuştu.

"İNŞALLAH PKK’DAN KURTULACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin kaderinin dağlardan ve mağaralardan belirlenemeyeceği" açıklamasını anımsatan Durmaz, PKK'nın Suriye koluna değinerek şöyle konuştu:

"Özellikle Suriye kolu, halen daha bazı hususlarda direnen, direnç gösteren Suriye kolunun İsrail’in ve Amerika'nın kontrolünde olduğu somutlaştı. Bölge, özellikle Güneydoğu bölgesindeki samimi insanlarımızın bunu görmesi bakımından son derece hayırlı oldu. Geçmişten bugüne ayağımıza pranga yapılan Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülke olmasının önüne geçmek isteyenler dün başka şeyler yaptılar, 40 yıldır PKK sorununu bize tebelleş ettiler. İnşallah ondan da kurtulacağız. Zaten bayramdan sonra Meclis Başkanımız, Cumhurbaşkanımız da açıklamalar yaptılar, Genel Başkanımızın önerdiği Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun bütün partileri içine alacak şekilde teşekkülü bu konuda esas olması gereken adresin milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz olduğu somutlaştı. İnşallah bundan kurtulacağız. O gün doğan çocuklar bugün 40 yaşında. Onlarca nesil terörle büyüdü. Bugün hiçbir suçu günahı olmayan masum bebekler, torunlar bununla yaşamasınlar. Başka şehit cenazeleri gelmesin. Başka ocaklara ateş düşmesin. Türkiye bu beladan kurtulsun ve yarınlarına daha güvenli, daha umutlu, daha güzel bir şekilde bakabilsin istiyoruz. O nedenle son derece anlamlı, değerli bir çağrıydı. Cumhurbaşkanımız da devletin iradesinin arkasında durarak bu süreci sonuna kadar destekliyor. Diğer partilerin de bu konuda, Saadet Partisi başta olmak üzere samimi yaklaşımlarını gördük Meclis'teki Komisyon'a ilişkin. Elbette farklı görüş ayrılıkları olabilir, onlar da oturulup tartışılır."

Güneş, "O bölge sadece Abdullah Öcalan'ı muhatap almıyor o bölgenin sorunlarıyla ilgili. Halbuki bölgede başka toplum önderleri de var. PKK olayına karşı olan insanlar vardı. O insanların da muhatap alınması çok doğal bir şey olur" dedi. Durmaz ise, "Bölgenin devlete müzahir kendini konumlandıran büyük aşiretleri başta olmak üzere bu süreci çok büyük desteklediler, bunu defaetle ifade ediyorlar. Bizlerle de paylaşıyorlar. Devletimizle de paylaşıyorlar. Meclis'te Komisyon'un çalışmaya başlamasıyla birlikte bunlar daha somutlaşır" ifadelerini kullandı.